Boksefans verden over kan næsten ikke vente til lørdag.

For her mødes de to superstjerner Deontay Wilder og Tyson Fury – for tredje gang – i ringen i Las Vegas.

Men optakten til den længe ventede storkamp mellem de to boksere tog onsdag en drejning, som de færreste nok kunne have forestillet sig.

Ifølge Daily Mail valgte Tyson Furys promotor, Bob Arum, nemlig at stoppe pressemødet, da de to stjerner skulle stå over for hinanden ansigt til ansigt.

40-årige Kate Abdo ved onsdagens pressemøde. Foto: STEVE MARCUS Vis mere 40-årige Kate Abdo ved onsdagens pressemøde. Foto: STEVE MARCUS

Mediet skriver, at årsagen til afbrydelsen skyldes, at den amerikanske boksepromotor var stærkt utilfreds med pressemødets vært, den britiske tv-vært Kate Abdo.

Her beskyldte han nemlig tv-værten for at favorisere Deontay Wilder på pressemødet, og derfor brød han ind, da de to kamphaner skulle i gang med den traditionelle nidstirring.

»Nej, jeg er ked af det, men det kommer ikke til at ske. Det er ikke en god idé,« råbte Bob Arum nede fra tilskuerrækkerne.

Efterfølgende satte den amerikanske promotor yderligere ord på den enorme kritik af Kate Abdo:

Foto: STEVE MARCUS Vis mere Foto: STEVE MARCUS

»Så henter de hende ind fra Storbritannien, og så bruger hun nærmest hele pressemødet på Wilder. Det giver jeg ikke en skid for. Det var tydeligt, hvad hun forsøgte at gøre. Fanden tage hende!«

Den 40-årige tv-vært har i skrivende stund ikke været ude at kommentere på Arums kritik.

Kate Abdo er et kendt navn i sportsverdenen, hvor hun tidligere har været vært på flere boksekampe samt fodboldprogrammer på Sky Sports.

Lørdagens boksebrag bliver det tredje i rækken mellem de to sværvægtere.

Fury og Wilder har mødtes to gange de seneste år. Første gang endte det uafgjort, mens Fury vandt den anden kamp. Fury vandt WBC-bæltet i februar sidste år efter sejr over Wilder.