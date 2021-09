To minutter.

Mere tid gik der ikke, før dommeren sagde stop. Den 58-årige bokselegende Evander Holyfield var for første gang i ti år i ringen, da han natten til søndag mødte den tidligere MMA-stjerne Vitor Belfort i Florida.

Det var egentlig en anden legende – Oscar De La Hoya – der skulle have været i ilden, men han måtte for under to uger siden melde fra på grund af en covid-19-indlæggelse, og så slog Holyfield til.

Han var klar til kamp.

Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Vis mere Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Men det endte med at blive en yderst kort fornøjelse for den amerikanske stjerne, der altså ikke fik mere end to minutter i ringen, før kampen blev afgjort på teknisk knockout.

Og nu kritiseres arrangørerne for overhovedet at tillade Evander Holyfield at bokse.

'At Evander Holyfield, der er en måned fra sin 59-års fødselsdag, får lov til at bokse, er skamfuldt,' skriver boksejournalisten Chris Mannix eksempelvis på Twitter.

Han får opbakning fra sportsjournalisten Arash Markazi:

Foto: Douglas P. DeFelice Vis mere Foto: Douglas P. DeFelice

'Evander Holyfield bliver 59 i næste måned. Han har ikke bokset i ti år. Han var ikke programsat til at skulle bokse for to uger siden. Hvem end, der har sanktioneret det her, bør anholdes.'

Det er den amerikanske videodelings-app Triller, der står bag kampen, og som blandt andet har arrangeret flere noget alternative boksekampe – blandt andet med stjernen Jake Paul, ligesom de også arrangerede Mike Tysons comeback, da han mødte Roy Jones Jr.

Allerede i 2005 mistede Evander Holyfield sin bokselicens i New York, hvilket blev begrundet med 'reduceret dygtighed og dårlige præstationer'.

Hans seneste kamp i ringen var i 2011, da han slog danske Brian Nielsen.

Det var helt tilbage i 1984, at Holyfield vandt bronze ved OL i Los Angeles.

Senere blev han også verdensmester i sværvægt, og han huskes især for at have besejret landsmanden Mike Tyson to gange.