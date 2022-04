De fleste mennesker med en lille smule kendskab til Mike Tyson ved nok godt, at han ikke er den, man skal provokere alt for meget.

Så langt tænkte manden med det borgerlige navn Melvin Townsend lll åbenlyst ikke. Før det var for sent.

Optagelser fra et fly for et par dage siden viser, hvordan han provokerede den så temperamentsfulde tidligere mesterbokser nok til, at Tyson mistede besindelsen og gav ham nogle regulære tæsk.

Efterfølgende har virkelig mange vist støtten til Mike Tyson, der længe blev siddende i sit flysæde og ignorerede Melvin Townsend lll, som bare fortsatte provokationen, indtil kæden hoppede af for 'Iron-Mike'. Ifølge Tysons hold fordi Townsend kastede en flaske efter dem.

Nu har offeret så valgt at pudse sine advokater på legenden fra bokseringen. Samme advokater fortæller til TMZ, at et søgsmål ikke langt fra at blive en realitet.

»Vores klient er en stor Mike Tyson-fan. Da Mike Tyson gik ombord på flyet, blev han lidt for begejstret. I begyndelsen var deres interaktion hjertelig,« siger Townsends advokat Matt Morgan og tilføjer:

»På et tidspunkt bliver Mr. Tyson tydeligvis ophidset af en alt for begejstret fan og begyndte at slå ham på en overdreven måde. Denne situation kunne have været undgået ved blot at kontakte flypersonalet. Vores klient afviser desuden, at han kastede en flaske, før han blev slået af Mr. Tyson.«

Melvin Townsend virker dog ikke som den helt stille og rolige type, og mediet opoyi.com har gravet lidt i hans historik, som viser, at den 36-årige mand har en lang fortid som kriminel med en masse forskellige forbrydelser. I 2018 brød han eksempelvis ind i en ejendom og stjal en trailer, og han har siddet i fængsel flere gange.

To gange over en periode på 15 og 20 måneder.