Danish Boxing Promotion har trukket Danmarks Bokse-Union i retten med krav om erstatning for udelukkelse.

Efter en DR-artikel om afpresning af bokserne Nikolai Terteryan og Sebastian Terteryan i januar sidste år udelukkede Danmarks Bokse-Union (Dabu) Danish Boxing Promotion fra alle aktiviteter relateret til dansk boksning.

Men ifølge promotoren er udelukkelsen ikke sket efter bogen. Derfor han man sagsøgt Dabu for en halv million kroner for "uberettiget og uhjemlet udelukkelse".

Det skriver Ekstra Bladet, som er kommet i besiddelse af stævningen.

Danish Boxing Promotion er ejet af Michael Ørholst og Lars Kolstrup Kristiansen. I artiklen fra DR påstod Terteryan-brødrene, at Ørholst havde forsøgt at presse dem til at underskrive en femårig uopsigelig aftale med Danish Boxing Promotion.

Ifølge brødrene lovede Ørholst, som på det tidspunkt også var en del af Dabus elitesektion og bestyrelse, at man ville hjælpe dem med at realisere drømmen om OL 2024. Men hvis ikke de underskrev, kunne det få konsekvenser for deres OL-forhåbninger.

Ørholst og Kolstrup Kristiansen benægtede påstandene. Alligevel valgte Dabu at udelukke dem og Danish Boxing Promotion fra alle aktiviteter relateret til dansk boksning.

Dommen blev anket til Danmarks Idrætsforbunds (DIF) appelinstans. Ørholst fik nedsat karantænen til et år, mens appelinstansen fastslog, at Kolstrup Kristiansen ikke kunne dømmes, da han ikke var medlem af Dabu.

I stævningen hævder de, at udelukkelsen fra Dabu har kostet dem betydelige tab.

Retten skal tage stilling til sagen 6. juni.

/ritzau/