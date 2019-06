Bortset fra en masse rare danske kroner gik Patrick Nielsen tomhændet fra MMA-braget mod Mark O. Madsen sidste weekend.

Endda mere tomhændet, end man skulle tro.

Ud over sejren mistede Nielsen nemlig også en højt elsket genstand i forbindelse med kampen mod den tidligere olympiske bryder. Nielsen mistede en kasket.

Nu savner Patrick Nielsen sin kasket, og han vil gerne have den tilbage. Så meget, at han nu udlover en dusør på hele 10.000 kroner til den, der kan fortælle, hvor kasketten er.

»Hej alle, min kasket er blevet taget under mma kampen!! Og jeg leder stadig efter den! Der er kun en af den! Der er dusør på 10.000kr til den der kan fortælle hvem der har den eller kan få den - den har ingen værdi andet end for mig! På forhånd tak! Del gerne!,« skirver Patrick Nielsen på Instagram.

I selskab med teksten har Patrick Nielsen naturligvis uploadet et billedet af kasketten.

Patrick Nielsen tabte til Mark O. Madsen sidste lørdag efter bare tre minutters kamp, men selv om bokseren havde detr svært, blev han ikke skræmt fra at prøve kræfter med MMA igen.

»Alt i alt tror jeg ikke, han (Mark O. Madsen, red.) når særlig langt, for han kan ikke slå. Han kan ikke engang hovere over den her kamp. Jeg har nul kampe. Havde jeg været en, der havde haft 10 kampe, og han gjorde sådan her ved mig, kan jeg forstå, han kan hovere. Men jeg har bare været i en showkamp. Nu har jeg prøvet det, og jeg synes, det var fucking fedt. Det har ikke skræmt mig væk overhovedet,« sagde Nielsen efter kampen til B.T.