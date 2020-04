Bokseren Patrick Nielsen er tilsyneladende stadig ikke tilfreds med et særligt boksebrag tilbage i 2018.

Her mødte den danske stjerne Arthur Abraham fra Tyskland. Sejren til tyskeren er i dag blevet mindet på Instagram, hvor Patrick Nielsen har skrevet en kommentar.

Man kan dog ikke ligefrem sige, at kommentaren hører til i den kammeratlige tone.

'På denne dag for to år siden tabte kællingen Arthur Abraham til Patrick Nielsen. Kan ikke vente til den dag, han får sig et par nosser, og jeg får min revanche', skrev Patrick Nielsen tidligere tirsdag.

Patrick Nielsens, hvis brugernavn er bokserpatrick, kommentar er i den røde ring. Foto: Instagram. Vis mere Patrick Nielsens, hvis brugernavn er bokserpatrick, kommentar er i den røde ring. Foto: Instagram.

Men tager man et kig på profilen nu, er kommentaren imidlertid blevet slettet fra sporet.

Det er promoterne Team Sauerland, der står bag profilen. De er blandt andet promotors for Arthur Abraham og lavede opslaget for at mindes kampen, der fandt sted for to år siden i dag.

Nielsen og Abraham måtte i 2018 ud i en tæt fight med 12 tætte omgange, før et flertal af dommerne kårede sidstnævnte til vinder af kampen. Én af dommerne havde danskeren som vinder.

På Team Sauerlands Instagram-opslag er der også flere, der er enige med Patrick Nielsen og påpeger, at danskeren burde have vundet kampen. Det kan du se i opslaget herunder.

Vis dette opslag på Instagram 2 years ago today @arthur_abraham_official was last in action as he beat Patrick Nielsen via split decision after 12 rounds. What is your favourite fight from King Arthur’s career? #TeamSauerland Et opslag delt af Team Sauerland (@teamsauerland) den 28. Apr, 2020 kl. 2.03 PDT

Patrick Nielsen selv havde på forhånd meldt ud før kampen for to år siden, at han ville stoppe karrieren, hvis han tabte. Men efter kampen skiftede han mening.

»Jeg har en følelse af, at jeg vandt. Derfor vil jeg have en revanche. Får jeg det, fortsætter jeg, men møder jeg ikke Abraham, så kan det være lige meget,« sagde han efter nederlaget til B.T.

Indtil videre står revanchen dog i det uvisse, hvilket Patrick Nielsen selv påpeger i sin egen kommentar, der før var en del af kommentarsporet.

I 2019 forsøgte Patrick Nielsen sig i MMA-regi og mødte danske Mark O. Madsen i en højpromoveret kamp. Det blev Mark O. Madsen, der her kæmpede sig til sejren.