Vi befinder os i en afkrog i træningscenteret Fitness DK i Valby. Her er der en stor boksering i midten, flere sorte sandsække ved vinduerne og lugten af gammel sved.

Patrick Nielsen sidder på kanten af kanvassen, imens han badet i sved tager boksehandskerne og håndbindene af for rullende kameraer og fremmødte journalister.

Den danske topbokser har netop overstået sin sidste træning. I morgen drager han til Tyskland, hvor han på lørdag skal bokse sit livs vigtigste kamp imod den tyske boksestjerne Arthur Abraham.

»Jeg er meget taknemmelig for at have fået denne her chance. Det er den, jeg har spurgt efter i lang tid. Mange kan så sige, at det er en hård måde at starte op på nu. Men ved du hvad? Det er det ‘wake up call’, der skulle til for mig i hvert fald,« siger Patrick Nielsen til BT.

Patrick Nielsen fortæller, at han har takket nej til andre mindre kampe. Han vil hellere op og blande sig blandt de bedste boksere i verden. Foto: Mads Claus Rasmussen Patrick Nielsen fortæller, at han har takket nej til andre mindre kampe. Han vil hellere op og blande sig blandt de bedste boksere i verden. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det lyder helt eventyrsagtigt

Det er kun seks måneder siden, at Patrick Nielsen led karrierens største og mest brutale nederlag. Fem omgange, og så lå han bevidstløs på kanvassen med et nederlag på knockout til den engelske bokser John Ryder.

I timerne og dagene efter nederlaget var han ikke sikker på, om han overhovedet ville bokse videre. Han følte, at han havde skuffet sig selv og de nærmeste omkring sig. Men så pludselig, efter et par uger, hvor han var helt nede i kulkælderen, kom motivationen tilbage.

»Det er lidt som taget ud af en film. Jeg steg ud af bilen, solen ramte mig rigtigt og vinden blæste blidt i hovedet på mig. Og så kom åbenbaringen. Det lyder helt eventyrsagtigt, men det var sådan, jeg havde det den dag,« siger Patrick Nielsen og uddyber:

»Jeg kom i tanke om, hvorfor det var, at jeg ville bokse. Alle de der små drømme, jeg havde, da jeg startede med at bokse for 17 år siden, de kom tilbage i hovedet på mig. Og nu er jeg ligesom klar over, hvad det er, jeg vil igen.«

Patrick Nielsen synes, det er fedt, at han er undertippet mod eks-verdensmesteren Arthur Abraham. Så kan han overraske alt og alle. Foto: Mads Claus Rasmussen Patrick Nielsen synes, det er fedt, at han er undertippet mod eks-verdensmesteren Arthur Abraham. Så kan han overraske alt og alle. Foto: Mads Claus Rasmussen

De kommer til at hade mig endnu mere

Sveden drypper skiftevis ned af hans næse og hage. Han rejser sig op, kaster sine svedige håndbind i skraldespanden som en basketballspiller og stiller sig stirrende foran spejlet, før han stilfærdigt siger til sig selv.

“Haters gonna hate”.

Patrick Nielsen er ifølge bookmakerne en gigantisk underdog i comeback-kampen mod Arthur Abraham. De færreste, hvad enten det er fansene eller eksperterne, levner den danske bokser mange chancer. Men det er han ligeglad med.

»Haters hader bare jo. Der er jo ikke noget, man kan gøre ved det. Jeg ved bare, at når det kommer til at gå rigtig godt, og jeg vinder denne her kamp, så kommer folk til at hade mig endnu mere. Og ved du hvad? Sådan er gamet bare,« siger Patrick Nielsen.

Patrick Nielsen har haft en rigtig god trænigslejr og siger, at han er i topform til kampen på lørdag mod Arthur Abraham. Foto: Mads Claus Rasmussen Patrick Nielsen har haft en rigtig god trænigslejr og siger, at han er i topform til kampen på lørdag mod Arthur Abraham. Foto: Mads Claus Rasmussen

Skåret alle venner og al hygge fra

Patrick Nielsen fortæller, at træningslejren er gået rigtig godt. Ingen skader eller hovedpine overhovedet. Han har sparret i alt 120 omgange med fem forskellige friske sparringspartnere, der er kommet ind i ringen på skift.

Men alle boksere siger jo, at de er klar inden kampen. Hvad er anderledes denne gang?

»For at bokse professionelt og blande dig i toppen skal du leve og ånde for boksning. Og det har jeg gjort denne gang. Jeg har skåret alle venner fra. Jeg har skåret al hygge fra. Det har virkelig været en lang træningslejr i de sidste to måneder, hvor det bare har været for fuld skrue,« siger Patrick Nielsen og slår fast:

»Jeg ved godt, at jeg har sagt det før. Nu er jeg klar. Nu er jeg klar. Nu er jeg klar. Men hvad skal jeg ellers sige? Skal jeg gå op og sige, at jeg ikke er klar? Denne her gang er jeg bare klar. Jeg føler, at hovedet er der. Det hele spiller. Vægten er ved at være der. Og det kører for mig nu.«

Patrick Nielsen udelukker ikke, at han i fremtiden laver et karriereskifte til kampsporten Mixed Martial Arts (MMA). »Jeg er lidt af en fight-freak, så lad os se, hvad der sker,« siger han. Foto: Mads Claus Rasmussen Patrick Nielsen udelukker ikke, at han i fremtiden laver et karriereskifte til kampsporten Mixed Martial Arts (MMA). »Jeg er lidt af en fight-freak, så lad os se, hvad der sker,« siger han. Foto: Mads Claus Rasmussen

Vind eller forsvind

Sidste år blev Patrick Nielsen far for første gang til sin søn Oscar, der nu er 15 måneder gammel. Rollen som nybagt far har også byttet rundt på prioriteringerne og sat tingene i perspektiv for den 27-årige bokser.

»Det er det vildeste i mit liv. Før var det boksning, der var førsteprioritet. Det har det været igennem hele mit liv. Jeg har hele tiden været fokuseret på mig selv. Det er en gave fra gud, at jeg har en søn nu. Man kan ikke forklare den kærlighed, man har til sine børn, før man har fået et,« siger Patrick Nielsen.

Det betyder dog også, at Patrick Nielsen har givet sig selv et ultimatum op til den næste kamp. Enten vinder han kampen over Arthur Abraham og blander sig i den absolutte top i boksning. Eller også trækker han stikket og lægger boksehandskerne definitivt på hylden.

»Hvis jeg vinder den her, så ved jeg, at jeg kan blande mig i toppen. Hvis jeg taber denne her, så har jeg bare andre ting, jeg hellere vil. Jeg gider ikke at være en eller anden ‘journeyman’, der bare rejser rundt og får tæv. Det er vind eller forsvind,« siger Patrick Nielsen og fortsætter:

»Jeg har haft nogle gode kampe og har været med hele vejen. Nu synes jeg bare, at jeg har brændt de to store chancer. Nu prøver jeg så lige en tredje gang. Så derfor får den hele skruen nu.«