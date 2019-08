Det er 18 måneder siden sidst.

Men nu er Patrick Nielsen klar til igen at indtage den boksering, han kender så godt. For den 5. oktober møder han Armen Ypreman fra Armenien.

Det oplyser QProBoxing i en pressemeddelelse. Og danskeren ser meget frem til opgøret, som bliver afviklet ved Quaestor Fight Night i Gilleleje.

»Jeg har savnet boksning og jeg glæder mig til at komme op i ringen og give den fuld gas,« siger den 28-årige tidligere verdensmester.

Sin kommende modstander har Patrick Nielsen ikke et stort kendskab til, men han understreger, det er vigtigt at være velforberedt. Og det er han, fortæller han.

»Jeg skal vise, at jeg er tilbage, og at jeg er på vej mod et verdensmesterskab,« siger Patrick Nielsen.

Sidst han var i aktion var den 8. juni, hvor han var i MMA-buret mod Mark O. Madsen. En kamp, som Patrick Nielsen dog tabte til den tidligere olympiske bryder allerede i første omgang.

Når Patrick Nielsen den 5. oktober igen går i bokseringen, er det første gang, siden han i april sidste år tabte til Arthur Abraham. Dengang blev der spekuleret i, om han ville stoppe karrieren, men nederlaget behøvede ikke være slutningen på karrieren, fortalte han.

»Jeg har en følelse af, at jeg vandt. Derfor vil jeg have en revanche. Får jeg det, fortsætter jeg, men møder jeg ikke Abraham, så kan det være lige meget,« sagde han til B.T. efter nederlaget.

Opdateres...