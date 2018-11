Promotor Mogens Palle giver nu pludselig Patrick Nielsen muligheden for at få revanche mod russeren Dmitrii Chudinov.

Tilbuddet til den danske supermellemvægter kommer, fordi Mogens Palles egen bokser, Jeppe Morell, i seneste uge meldte afbud til kampen mod Dmitrii Chudinov den 24. november i Frederiksberg Hallerne ved den kommende Danish Fight Night.

Årsagen til Jeppe Morells afbud var angiveligt mangel på kvalificeret sparringspartnere. Men da Dmitrii Chudinov fortsat gerne vil have en kamp ved det kommende stævne, leder Mogens Palle nu efter en modstander.

Og her forsøger Mogens Palle så at hente Patrick Nielsen ind for sidelinjen.

Mogens Palle og Brian Nielsen vil lokke Patrick Nielsen i ringen til Danish Fight Night. (Foto: Simon Læssøe/Scanpix 2017) Foto: Simon Læssøe Vis mere Mogens Palle og Brian Nielsen vil lokke Patrick Nielsen i ringen til Danish Fight Night. (Foto: Simon Læssøe/Scanpix 2017) Foto: Simon Læssøe

Det skriver Mogens Palle i en pressemeddelelse.

»Jeg erfarer, at Patrick Nielsen angiveligt skulle være i rigtig god form i øjeblikket og tripper for at komme i kamp igen. Da hans rematch mod Arthur Abraham på udebane i Tyskland lader vente på sig, tænker jeg, at det kunne være en oplagt mulighed at lade ham få en sportslig interessant revanchekamp mod Dmitrii Chudinov på hjemmebane i stedet,« forklarer Mogens Palle og fortsætter:

»Dels vil han (Patrick Nielsen, red.) få en oplagt chance på hjemmebane og en gylden mulighed for at revanchere det ene af sine tre nederlag fremfor at bokse endnu en svær kamp i udlandet. Og dels kan det danske boksepublikum få endnu en spændende kamp serveret, hvis altså Patrick tilslutter sig dette sportsligt interessante stævne, hvor han så skal bokse sammen med de største danske boksetalenter.«

Mogens Palle understreger, at han, selvom Patrick Nielsen skulle takke nej, finder en ny modstander til Dmitrii Chudinov ved Danish Fight Night.

Patrick Nielsen er i gang med træningen i Valby med træner Gutte Løiborg. Spørgsmålet er, om det er en kamp mod Arthur Abraham eller Dmitrii Chudinov han forbereder sig til. (Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Patrick Nielsen er i gang med træningen i Valby med træner Gutte Løiborg. Spørgsmålet er, om det er en kamp mod Arthur Abraham eller Dmitrii Chudinov han forbereder sig til. (Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Det var tilbage i 2014, at Patrick Nielsen led karrierens første nederlag, da han i Moskva tabte klart på point til Chudinov i en kamp om WBAs ledige VM-titel i mellemvægt.

Det nederlag har Patrick Nielsen aldrig fået muligheden for at revanchere. Dmitrii Chudinov var dog senest i Danmark i januar i år, hvor han tabte knebent på point til Lolenga Mock.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Patrick Nielsen til Mogens Palles tilbud, men uden held.

Den danske bokser har længe været i spil til en anden revanche mod Arthur Abraham, og den mulighed kan gøre, at han ikke vil møde Dmitrii Chudinov i denne omgang og med så kort varsel.