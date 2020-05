Sarah Mahfoud og Mogens Palle har på ny afvist et rekordstort tilbud om at møde rivalen Dina Thorslund.

Det bekræfter parterne over for B.T.

Føljetonen om landets to kvindelige boksestjerner fortsætter således ufortrødent, mens pengene for at lave kampen pumpes op i nærheden af millionklassen ifølge B.T.s oplysninger.

Nærmere bestemt skulle tilbuddet til Sarah Mahfoud alene ligge på den anden side af 600.000 danske kroner.

Dina Thorslund har takket ja til at møde Sarah Mahfoud. (foto: Henning Bagger / Scanpix 2016)

Det er igen tyske Team Sauerland, der har sendt Dina Thorslund og Sarah Mahfoud et voldsomt tilbud om at arrangere kampen. Den ene har sagt ja, mens den anden har afvist tilbuddet.

Det fortæller Dina Thorslunds træner og rådgiver, Thomas Madsen.

»Sauerland har sendt dem et tilbud. Dina har sagt ja, men de har sagt nej til det, der skulle være den største pose penge, en dansk kvindebokser er blevet tilbudt. Jeg kender dog ikke beløbet,« siger han til B.T.

Selvom Team Sauerland ikke længere er Dina Thorslunds promotor, så sikrede de sig i afskeden med den danske verdensmester en option på netop kampen mod Sarah Mahfoud, hvor de inden for en periode har retten til at lave kampen – formentlig sammen med Viaplay.

Mogens Palle og Sarah Mafoud har igen sagt nej til en kæmpe pose penge for at møde rivalen Dina Thorslund. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix)

Thomas Madsen foreslår dog, at man i stedet sender kampen ud i en budrunde for på den måde at få skred i forhandlingerne.

»Min tanke er i stedet, at man kunne give alle parter chancen for at byde på at afvikle kampen. Den, der giver mest, får kampen,« siger han.

Glipper muligheden for et dansk boksebrag, vil Dina Thorslund forsøge at sætte en kamp op med den engelske bokser Shannon Courtenay om danskerens WBO VM-titel.

»Vi vil rigtig gerne den danskerkamp. Mogens Palle er også rigtig meget velkommen til at komme med sit eget tilbud. Men for begge bokseres skyld bør vi lave kampen dér, hvor de største penge er. Jeg er sådan set ligeglad med, hvem der arrangerer,« fortsætter Thomas Madsen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Team Sauerland, men promotor Nisse Sauerland svarede ikke tilbage.

Sarah Mahfoud tog dog telefonen og bekræftede også, at hun havde fået et stort tilbud.

Kan du bekræfte, at du har modtaget et rekordstort tilbud fra Team Sauerland om at møde Dina Thorslund?

»Ja, og jeg har sendt det videre til Mogens. Men jeg tror også, at det (tilbuddet, red.) har været rekordstort de andre gange,« siger hun.

Selvom Sarah Mahfoud er midlertidig verdensmester hos IBF, er det ikke, fordi millionerne ruller ind på kontoen.

Livet som bokser spædes op med SU og vikarvagter som sygeplejerske, hvor hun i øjeblikket poder patienter for coronavirus.

Hvordan kan du takke nej til så mange penge?

»Det er ikke noget med at takke nej. Det handler om, at jeg har talt med Mogens om det her. Han er min promotor. Jeg vil rigtig gerne have kampen, og det ved Mogens også godt. Det skal ske. Men jeg forstår også godt, at han vil lave kampen,« forklarer Mahfoud.

Vil Mogens Palle give dig lige så mange penge for den?

»Det håber jeg da. Jeg har sendt tilbuddet videre til Mogens, som jeg har en kontrakt med. Jeg synes, at det er på sin plads, at han laver kampen. De andre må også give sig og holde op med at presse på,« siger hun.

B.T. har også forsøgt at få en kommentar fra Mogens Palle.