B.T kunne søndag fortælle, at den tidligere bokser Patrick Nielsen er blevet optaget i rockerklubben Satudarah MC. En klub, der trækker et voldeligt spor bag sig.

Den hollandske by Moordrecht er kendt for to ting. At være hjemby for fodboldstjernen Memphis Depay og for at være dér, hvor historien om Satadurah starter i 1990.

Klubben blev stiftet af en indonesisk immigrant, og klubbens navn er en sammensmeltning af ordene 'satu' og 'darah', der kan oversættes til 'ét blod' på indonesisk og malaysisk.



I 2015 fik den hollandske dokumentar 'Satudarah: One Blood' adgang til klubbens indre cirkler og fik blandt andet et indblik i optagelsen af nye medlemmer, der for at blive en fuldgyldig del af Satudarah blandt andet skal drikke blod fra en kop, der prydes af klubbens farver.

Siden stiftelsen i 1990 har de åbnet afdelinger over hele Holland og flere steder rundt omkring i verden. Men det var først 23 år senere, at de kom til Danmark.

Det var nemlig i 2013, at Satudarah officielt kom til Danmark, da bandegrupperingen Værebros Hårde Kerne (VHK) tog klubbens rygmærke til sig og skiftede navn til Satudarah MC Northside. Klubben er blevet kædet sammen med narkohandel, våbenbesiddelse og grov vold, og de har også været involveret i flere konflikter i Danmark siden ankomsten.

Senest i efteråret 2017, hvor en konflikt med rockerklubben Bandidos for alvor blussede op med flere skudepisoder og et voldsomt masseslagsmål ved et boksestævne i Herlev, hvor to Bandidos-rockere blev såret efter at have blevet angrebet med knive.



Inden da havde man været i en konflikt med Hells Angeles (HA) i 2014, der ligeledes trak et voldeligt spor bag sig med skud og slagsmål.

I 2016 blev Satudarah-medlemmet Kevin Joel Andersen desuden dræbt og parteret af en 34-årig serber. Læs mere om den sag her.

Den afdøde rocker bliver blandt andet hyldet til sidst i klubbens slagsang, der er lavet af rapperen Atypisk, som også er fuldgyldigt medlem af Satudarah. Patrick Nielsen har tidligere optrådt i en af rapperens musikvideoer.

Patrick Nielsen håber fortsat, at han kommer i ringen igen som professionel bokser. (Thomas Sjørup) Vis mere Patrick Nielsen håber fortsat, at han kommer i ringen igen som professionel bokser. (Thomas Sjørup)

Til B.T fortalte Patrick Nielsen, at han ikke var bekymret for fordommene omkring at være medlem af klubben.

»Jeg er ikke blevet et slemmere eller dårligere menneske af at blive optaget i Satudarah MC. Bare fordi der er én korrupt politimand, kan man jo ikke sige, at alle politimænd er korrupte. Fordi én biker er kriminel, betyder det ikke, at alle er. Jeg fortsætter mit liv som før bare under nogle regler, jeg kan leve i,« forklarede han.

»Jeg tror bare, at det her bikermiljø er blevet pumpet op til at være noget, det i virkeligheden ikke er.«