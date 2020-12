Trusler.

Det er, hvad superstjernen Conor McGregor har fået forud for sit længe ventede comeback-opgør mod Dustin Poirier, som skal kæmpes i januar.

Men det er ikke modstanderen, der er ude efter den kontroversielle MMA-kæmper.

Det er svenskeren Khamzat Chimaev.

»Hvis jeg ser ham på Fight Island, vil der med sikkerhed ske noget,« siger Chimaev ifølge mediet Express.

»UFC (Verdens største MMA-organisation Ultimate Fighting Championship) må gemme ham væk.«

Under coronakrisen har UFC afholdt flere kampe på Yas Island i Abu Dhabi, og dage før McGregors kamp skal Chimaev selv kæmpe.

Det er her, han har tænkt sig at gøre skade på McGregor, som af flere omgange har annonceret, at han trækker sig fra kampsport.

Det gjorde han senest i juni i år, men nu er han altså på vej tilbage i ringen.

Grunden til det onde blod mellem Chimaev og McGregor skal findes i, at førstnævnte er en god ven af den kulørte irers gamle rival Khabib Nurmagomedov.

Allerede for to år siden var Chimaev også ude efter McGregor, da 'Notorious' mødte Khabib i gigabraget.

Her rejste Chimaev til Irland for at tæve McGregor, men det lykkedes ikke.

Han blev nemlig anholdt og sendt tilbage til Sverige.

»Ærligt, så ville jeg tæve ham (...) Jeg kom for at beskytte vores stolthed og ære,« siger Chimaev.