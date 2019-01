Cigar, champagne og en brækket næse. Det kan lyde som opskriften på en sløj bytur, men for Danmarks største boksetalent 19-årige bokser Oliver Meng var det opskriften på karrierens største dag.

I fredags hamrede han den tanzanianske bokser Maono Ally i gulvet i anden omgang og kunne dermed løfte bæltet og titlen som IBFs junior verdensmester - som den yngste dansker nogensinde.

»Den følelse kan slet ikke beskrives. Det er noget, jeg har drømt om, siden jeg var en lille dreng. Men at skrive historie og blive den yngste, danske verdensmester, det havde jeg ikke turde håbe på«.

Ordene kommer fra en selvsikker Oliver Meng, B.T. fanger på telefonen knap en uge efter karrierens største dag. Kampen mod Maono Ally var sat til 10 omgange, men den stærke falstring behøvede ikke engang to omgange.

Oliver Meng kort inden karrierens første VM-titelkamp. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Oliver Meng kort inden karrierens første VM-titelkamp. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg havde ikke troet, det ville gå så stærkt. Da jeg slog ham i gulvet, troede jeg, han ville rejse sig op - men det gjorde han ikke. Så det var ret lækkert, at jeg kunne spare lidt på kræfterne,« griner han.

»Jeg havde godt af omveje hørt, at hans træner kun troede på en sejr, hvis de kunne slå mig ud. Og han slog også hårdt nok, men altså - han kunne jo ikke ramme. Så jeg var egentlig ikke så overrasket,« fortæller Oliver Meng.

Han kunne dog godt ramme lidt alligevel, Maono Ally. For i første omgang fik han sendt et slag afsted, der brækkede næsen på den 19-årige danske bokser. Knap en uge senere er han begyndt at kunne trække vejret gennem næsen igen og efterrationalisere lidt.

»Det var sindssygt fedt! At stå ude bagved, være aftenens sidste kamp og høre hallen peake, da jeg trådte ind. Det var federe, end jeg havde turde håbe på. Da jeg havde knockoutet ham, kunne jeg kigge rundt og se folk, jeg kender. Det var for vildt,« lyder det.

Oliver Meng til træning. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Oliver Meng til træning. Foto: Bax Lindhardt

Efter sejren gik han en tur i omklædningsrummet for at få lidt ro på kroppen og lappet næsen sammen. Og nå ja, sprænge en champagneprop og tænde en stor cigar, inden han tog en kort bytur.

Da B.T. inden VM-kampen mødte Oliver Meng i Nykøbing, var det med sparsomme træningsfaciliteter. I stedet for en boksering, var det et spejlfyldt fitness-rum, der blev sparret i. Efter sejren er det ved at ændre sig.

»Lige da jeg trådte ud af ringen, var der flere der kom hen og sagde, at de havde lyst til at være med på min rejse. Så nu får vi vores eget sted - og det bliver selvfølgelig med en ring,« fortæller han.

Med VM-titlen følger der også et VM-forsvar. For bæltet er eftertragtet, og nu bliver den næste opgave at holde fast i IBF junior-titlen.

Oliver Meng i det lokale fitnesscenter, der lige nu både bliver brugt til styrke- og boksetræning. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Oliver Meng i det lokale fitnesscenter, der lige nu både bliver brugt til styrke- og boksetræning. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg skal lige have et par uger, hvor jeg kan slappe af og næsen kan vokse sammen igen. Og selvom jeg ikke har en dato på min næste kamp, så kan jeg garantere, at vi allerede er igang med at kigge på, hvem der bliver det næste offer,« siger Oliver Meng.

Oliver Meng står nu noteret for fem professionelle kampe med fem sejre til følge. Tre af dem er faldet på knockout. Udover at være den yngste, danske verdensmester, blev han også den yngste professionelle bokser, da han debuterede i oktober 2017.