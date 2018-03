Patrick Nielsen vender tilbage til ringen.

Det bekræfter Team Sauerland mandag.

Og det bliver ikke en hvilken som helst modstanderen, den danske supermellemvægter skal op mod: Det bliver mod den tidligere dobbelte verdensmester Arthur Abraham.

BT.dk kunne tidligere på måneden afsløre, at forhandlingerne om kampen var i gang, og nu er kampen altså officiel.

Kampen skal bokses 28. april i Offenburg, Tyskland.

Dermed skal 26-årige Nielsen i aktion for første gang, siden han i oktober blev banket i gulvet i femte omgang af briten John Ryder ved et stævne i London.

Patrick Nielsen 'kan ikke vente' med at duellere med Abraham.

»Min seneste kamp satte virkelig tingene i perspektiv. Jeg har ændret nogle ting i min træning og i mit private liv. Og nu er jeg 100 procent fokuseret på boksning. Folk vil få den rigtige Patrick Nielsen at se,« siger bokseren.

Efter nederlaget blev der stillet spørgsmålstegn ved Patrick Nielsens fremtid, men nu har han altså fået en ny chance af den tyske promotor-stald.

Sådan så det ud, da Patrick Nielsen mødte John Ryder:

Foto: ANDREW COULDRIDGE Foto: ANDREW COULDRIDGE

Og nu ser han ser frem til at møde Arthur Abraham, der lige som Mikkel Kessler stillede op i den såkaldte Super Six-turnering for en håndfuld år siden.

Her vandt den tysk-armenske bokser over Jermain Taylor, men tabte siden til Andre Dirrell, Carl Froch og Andre Ward.

»Abraham er stadig et stort navn i boksning og en meget sej fyr. Hvis jeg kan slå ham, viser det, at jeg kan slå mange af top-fyrene, og det kan forhåbentlig give mig nogle større kampe. Jeg tror på, at jeg kan slå. Jeg har alderen og hurtigheden på min side, og jeg vil gøre alt for at vinde,« siger Patrick Nielsen.

38-årige Abraham, der gennem karrieren har vundet 46 og tabt seks kampe, slår fast, at han ikke har tænkt sig at stoppe karrieren.

»Jeg glæder mig til at møde Patrick Nielsen og levere en god præstation for mine fans. Jeg ved, at Patrick er en god bokser. Det bliver en god test for mig og en chance til at bevise, at jeg er klar til at kæmpe med om VM-titler igen,« siger Arthur Abraham.