Bokseikonet Mike Tyson, der i flere årtier var blandt klodens mest kendte ansigter, har gjort sine fans særdeles bekymrede.

Forleden indikerede den 56-årige legende, at han ikke ser sig selv blive ret meget ældre – da han i sin egen podcast, Hotboxin with Mike Tyson, udtalte følgende:

»Vi skal selvfølgelig alle dø en dag. Når jeg ser mig selv i spejlet og ser de små revner i mit ansigt, tænker jeg: Wow, det betyder, at min udløbsdato er tæt på, rigtigt tæt på.«

Det fik naturligvis fans til at spekulere i, om Mike Tyson fejler noget, som han ikke har fortalt offentligheden om. Og de spekulationer har fået et ordentlig skud næring, efter at nye billeder af Mike Tyson i Miami Lufthavn er dukket op.

Former heavyweight boxing champion Mike Tyson’s health failing him and says his ‘expiration date may come really soon’

Mike Tyson is pictured in a wheelchair at Miami Airport, raising new fears for his health amid problems with sciatica. pic.twitter.com/ITHHAwfJQK — Zedbugs (@Zedbugs1) August 17, 2022

Her ses den ellers veltrænede Mike Tyson i en kørestol. Og han holder godt fast i en stok. På de sociale medier udtrykker flere boksefans stor bekymring over billederne.

»Damn, Iron Mike. Han har været igennem meget. Håber, at han klarer den,« skriver en Twitter-bruger.

»Bliv hurtigt rask igen, champ,« skriver andre brugere på Twitter.

Mike Tyson er en tidernes mest hårdtslående sværvægtsboksere. Han har vundet 50 kampe – 44 af dem på knockout. I 2001 mødte han danske Brian Nielsen i en udsolgt kamp i Parken. Den mest mindeværdige Tyson-kamp fandt dog sted i 1996, hvor han bed et stykke af landsmanden Evander Holyfields øre.