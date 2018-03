Årets største boksebrag er i stor risiko for at blive aflyst.

Den mexicanske boksestjerne Saul “Canelo” Alvarez er blevet suspenderet midlertidigt for to positive dopingprøver. Det fortæller atletikkommission i Nevada til sportsmediet ESPN.

Boksebraget og omkampen mod den kazakhstanske verdensmester Gennady Golovkin den 5. maj er dermed i endnu større fare end før for at blive aflyst.

Saul "Canelo" Alvarez viser musklerne til indvejningen inden sin kamp mod Julio Cesar Chavez, hvor han vandt sikkert på point. Ifølge ESPN er Canelo Alvarez den fjerdebedste bokser på tværs af alle vægtklasser. Foto: JOHN GURZINSKI Saul "Canelo" Alvarez viser musklerne til indvejningen inden sin kamp mod Julio Cesar Chavez, hvor han vandt sikkert på point. Ifølge ESPN er Canelo Alvarez den fjerdebedste bokser på tværs af alle vægtklasser. Foto: JOHN GURZINSKI

Saul Alvarez testede positiv to gange den 17. og 20. februar i år. Begge urinprøver viste spor af det forbudte stof clenbuterol, som er fundet i kødvarer i Mexico, men også bruges som astmamedicin i nogle lande.

Den 27-årige mexicaner har forklaret, at fundet af det forbudte stof skyldes, at han har spist mexicansk kød, som har været forurenet.

Det skal han forsøge at overbevise kommissionen, når han skal til høring den 10. april. Her skal et panel bestående af fem personer træffe en endelig afgørelse.

Han risikerer en karantæne fra seks måneder til to år, hvis kommissionen ikke køber hans forklaring. Derudover vil boksebraget sandsynligvis blive aflyst.

Kazakhstanske Gennady Golovkin er ubesejret verdensmester i fire forskellige bokseforbund - WBA, WBC, IBF og den mindre IBO-titel Foto: Joe Camporeale Kazakhstanske Gennady Golovkin er ubesejret verdensmester i fire forskellige bokseforbund - WBA, WBC, IBF og den mindre IBO-titel Foto: Joe Camporeale

Kommissionen er på nuværende tidspunkt i gang med en efterforskning af sagen. Den ledes af administrerende direktør, Bob Bennett, der også er tidligere FBI-agent.

Gennady Golovkin gik for nylig til angreb på sin dopingmistænkte modstander. Han mener, at Saul Alvarez bevidst har forsøgt at snyde - både i den første kamp og op til omkampen.

»Det er ikke mexicansk kød. Det er Canelo og hele holdet omkring ham. Canelo snyder. De bruger disse stoffer, og alle lader som om, at det ikke sker,« sagde Gennady Golovkin og fortsatte:

»Det er ikke hans første dag i boksesporten. Det her viser, at han får medhold fra alle og kan slippe afsted med det. Tag en løgnedetektor-test, og så kan vi få alt at vide.«

Saul Alvarez blev dog ikke testet positiv i den første duel mod Gennady Golovkin, som endte uafgjort efter en meget underholdende affære over 12 omgange.

Uanset hvad kommer Gennady Golovkin til at bokse den 5. maj i Las Vegas som aftalt. Det forsikrer hans promotor til Tom Loeffler, selvom de kan blive nødt til at finde en ny modstander.

»Det bliver forhåbentlig Canelo. Ellers vil vi se på andre mellemvægtsboksere som Billy Joe Saunders eller en anden, det giver mening at bokse mod.«