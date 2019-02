Micki Nielsen var for stillestående i kamp om europamestertitel i cruiservægt. Han ventes nu at sige stop.

Det lykkedes ikke for den danske bokser Micki Nielsen at sikre sig titlen som europamester i cruiservægt, da han lørdag aften på udebane var oppe mod den forsvarende mester, belgieren Yves Ngabu.

Efter 12 hårde omgange blev Yves Ngabu udråbt som vinder på point. Det skriver Ekstra Bladet.

Nederlaget er det kun andet for den 25-årige Micki Nielsen, der nu har bokset 27 kampe som professionel.

Ifølge Ekstra Bladet led Micki Nielsen "hele kampen igennem under sin manglende bevægelse. Det så tungt ud fra starten".

Allerede i første runde tog modstanderen initiativet og Ngabu fik kampen igennem langt flere slag ind end danskeren. I anden runde fik Micky Nielsen en blodtud, og som minutterne gik, kom han længere og længere bagud på point.

Efter syv omgange var Yves Ngabu ifølge Ekstra Bladet så langt foran på dommersedlerne, at danskerens eneste håb var et knockout.

I niende omgang var Micky Nielsen en tur i gulvet, men kom hurtigt på benene igen.

11. runde blev hans bedste i kampen, men opblomstringen kom for sent.

»Mickis nederlag betyder efter alt at dømme også, at hans boksekarriere stopper her. Det bebudede han i hvert fald selv, hvis det skulle ende med et nederlag,« skriver Ekstra Bladet.

/ritzau/