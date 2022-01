Rygterne var vilde.

Legenden Mike Tyson så ud til at deltage i endnu en opsigtsvækkende boksekamp senere på året, når han skulle møde den hele 31 år yngre Jake Paul.

I en kamp, der kunne generere mange penge. Rigtig, rigtig mange penge.

Forlydenderne var, at monsterkampen ville være 36 millioner pund værd – godt 320 millioner kroner – og at de to modstandere havde hinandens ord for kampen.

Mike Tyson (th.) ses her i ringen mod Roy Jones Jr., 28. november 2020. Foto: Joe Scarnici

Men Mike Tyson har aflivet de ellers sejlivede rygter.

»Jeg er ikke interesseret i det,« siger Mike Tyson i FULL SEND podcast og påpeger, at det alt sammen bare var snak.

Samtidig forklarer han, at han havde gjort det, hvis det havde været i starten af karrieren, og de blandt andet begge havde været aktive.

Den 24-årige Jake Paul er mest af alt kendt gennem sit virke som youtuber. Han har dog en kort boksekarriere bag sig med fem sejre i lige så mange kampe.

Tidligere fortalte Tyson dog, at han ville vende tilbage til bokseringen i februar, mere end et år efter, at han mødte Roy Jones Jr.

Kampen, der fandt sted i 2020, endte uden vinder.