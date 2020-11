Mogens Palle vil have Patrick Nielsen tilbage i bokseringen trods den danske boksers medlemskab af rockerklubben Satudarah MC.

De fleste havde nok dømt Patrick Nielsen færdig som professionel bokser, da han tidligere i år stod frem som såkaldt 'prospect' i den berygtede rockerklub Satudarah MC, der har utallige domme for hård kriminalitet på samvittigheden - heriblandt drab.

Men boksepromotor Mogens Palle afslører, at han ikke har opgivet at sparke nyt liv i 29-årige Patirick Nielsens boksekarriere trods Nielsens nye 'karriere'.

»Patrick og jeg har talt lidt om, hvorvidt jeg kunne gøre ham til verdensmester. Det kan jeg sgu ikke love ham. Men jeg kan muligvis lave en VM-kamp for ham. Det kræver dog først og fremmest, at han bokser to, tre kampe mod nogle rimeligt gode modstandere,« siger Mogens Palle til B.T.

Mogens Palle er klar til at give Patrick Nielsen comeback i 'Danish Fight Night'.

Patrick Nielsen har ikke været i ringen siden 5. oktober 2019, hvor han sled en pointsejr i hus mod Armen Ypremyan fra Armenien.

Mogens Palle har allerede lagt en plan for Patrick Nielsen, hvis det ellers usandsynlige comeback bliver en realitet.

Det skulle begynde med et rent dansk opgør med rivalen Jeppe Morell.

»Jeg mener, at en kamp mellem Jeppe Morell og Patrick Nielsen ville være det bedste comeback for Patrick. Det ville være en kamp mod et navn, man kender i stedet for en kamp mod en eller anden fusentast, som Patrick Nielsen boksede mod i Gilleleje,« fastslår Mogens Palle.

Mogens Palle ønsker at få Patrick Nielsen tilbage i bokseringen.

Der er umiddelbart flere ting, der taler imod et comeback til Patrick Nielsen hos Mogens Palle og Danish Fight Night.

Den største forhindring er spørgsmålet om, hvorvidt Patrick Nielsen overhovedet kan få en professionel bokselicens udstedt hos Dansk Professionelt Bokse Forbund (DPBF).

Således udtalte formand Jesper D. Jensen, da Patrick Nielsen stod frem som Satudarah-medlem, at han ikke mente, at bokseren ville få en licens på grund af rocker-relationen.

Mogens Palle er dog lodret uenig med Jesper D. Jensen i, at Patrick Nielsens medlemskab i Satudarah MC skulle stå i vejen for en dansk bokselicens.

»Jeg mener ikke, at forbundet kan fratage Patrick Nielsen hans licens, når ikke manden er dømt eller straffet. Det har jeg også skrevet til forbundet,« fortæller Mogens Palle.

B.T. har været i kontakt med Jesper D. Jensen. Han fortæller, at bokseforbundet først kan tage stilling til spørgsmålet om licensen, hvis Patrick Nielsen formelt ansøger om en licens.

Det vil altså sige, at det er en samlet bestyrelse, og ikke kun formand Jesper D. Jensen, som skal beslutte, om Patrick Nielsen kan få en gyldig bokselicens.

En ting er spørgsmålet om licensen.

Noget andet er, om det er etisk korrekt at sende Patrick Nielsen i ringen igen.

Kan du forstå, hvis der nogen, som vil stille et stort spørgsmålstegn ved, om det er etisk korrekt at sende en bokser i ringen, der er medlem af en rockerklub?

»Den der rockerklub er jo lovlig, og Patrick Nielsen er ikke straffet for noget for fanden. Jeg kan nævne fodboldspillere og andre boksere, som er straffede og har siddet i fængsel. Tag ham der Nicki Bille. Han kan stadig få lov at spille fodbold, selvom han har siddet i spjældet for alt muligt,« siger Mogens Palle.

Så du har ingen moralske skrupler ved at sende Patrick Nielsen i ringen til trods for hans rocker-relationer?

»Hvis Patrick Nielsen er indstillet på det og er i kanon form, så har jeg ingen skrupler. Folk kan mene, hvad de vil. Så længe klubben ikke er ulovliggjort, er han medlem af en lovlig forening. Sådan ser jeg det,« siger Mogens Palle og tilføjer:

»I det øjeblik politiet lukker sådan en klub, så er det noget andet. Men det her (med rockerklubben, red,) er nu blevet til en masse kæmpe historier. Det er helt ude i hampen, synes jeg.«

Så du kan slet ikke se problemet?

»I på B.T. og jeres kollegaer på Ekstra Bladet har hængt Patrick Nielsen til tørre ved at skrive op og ned ad stolper om det der. Det er sådan set det, han nu er mest kendt for og ikke hans boksning,« slår Mogens Palle fast.

Men kan man som bokser være et forbillede, når man er medlem af en rockerklub?

»Det der med at være forbillede. Har du læst Nicklas Bendtners bog? Han spillede en kamp om ugen og var beruset i resten af ugens dage. Han er sgu da ikke noget forbillede. Der bliver da ikke skrevet mindre om ham af den grund. Jeg kan ikke se problemet,« siger Mogens Palle og fortsætter:

»Patrick Nielsen er ikke straffet, og klubben er ikke ulovlig. Der er nok nogen, der synes, at min mening er åndssvag, men sådan er det i et demokrati.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Patrick Nielsen til denne artikel.

