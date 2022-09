Lyt til artiklen

Da kisten blev kørt væk, var man ikke i tvivl om, hvad de mange triste ansigter tænkte.

Han var noget helt, helt særligt.

»Han gjorde lige præcis, hvad der passede ham, og det gjorde han hele vejen igennem.«

Ordene kommer fra den danske bokselegende Brian Nielsen, der onsdag var mødt op ved Frederiksberg Kirke for at sige et sidste farvel til den ikoniske boksepromotor Mogens Palle, da han blev bisat.

Brian Nielsen (forrest tv.) var med til at bære kisten, da Mogens Palle onsdag blev bisat.

For uden den nu afdøde promotor var 'Super Brian' nemlig ikke kommet dertil, hvor han nåede i karrieren, mener han.

Og det er der en helt særlig årsag til, lyder det fra den danske stjerne:

»Han var den største i dansk boksning, men han var også virkelig særpræget og gjorde, hvad han selv ville. Det bar ham langt, og ja, nogle gange var han en stædig idiot, men han var dygtig. Ingen har opnået så meget respekt som ham.«

Den stædige og til tider kontroversielle side af Mogens Palle fik alle hans boksere igennem tiden da også at se. Men det var også det, der gjorde, at han skabte nogle af de største danske sportsøjeblikke, der nogensinde er set herhjemme, mener den tidligere bokser Hans Henrik Palm.

Hans Henrik Palm under onsdagens bisættelse.

»Mogens' stædighed bragte ham langt. Han var forud for sin tid i dansk idræt. Hvis ikke kan kunne få sin vilje, så gik han en anden vej,« lyder det fra 66-årige Palm.

Én af dem, der oplevede den hårde side af boksepromotoren lige til sidste, er Sarah Mahfoud, der var i Mogens Palles boksestald de sidste år.

»Jeg kan stadig smile af de skideballer, jeg har fået med på vejen. Vi kom altid hurtigt over det, men jeg fik mine skideballer, fordi han ikke altid var enig. Jeg var dog ikke et sekund i tvivl om, at han holdt af mig og ville mig det bedste,« fortæller hun.

Netop derfor oplevede Sarah Mahfoud da også flere sider af den mangeårige promotor:

»Han var helt vildt stædig. Men det er også en rigtig hård branche at være i, så jo, det oplevede jeg tit. Det kan man ikke tage fra ham. Men man vidste også, hvor man havde ham, fordi han var ærlig, og man var ikke tvivl om, hvis han var glad eller tilfreds, og det kunne jeg godt lide.«

I over 65 år var Mogens Palle Danmarks mest succesrige boksepromotor, indtil han endegyldigt sagde farvel til boksesporten i april.

Han gik bort 27. august efter længere tids sygdom.

Mogens Palle blev 88 år.