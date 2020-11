Den aldrende danske boksepromotor Mogens Palle fortæller, at han nu er fri af den kræftsygdom, han længe har kæmpet imod.

Midt i coronakrisen og nedlukning er der godt nyt til 86-årige Mogens Palle.

Han fik nemlig en god nyhed med hjem fra den seneste scanning på hospitalet, hvor lægerne skulle vurdere, om behandlingen af den legendariske promotors modermærkekræft havde virket.

»Jeg var til scanning i denne uge, hvor de skulle se, hvordan det så ud. Og her er kræften forsvundet totalt,« siger Mogens Palle i et opløftet toneleje til B.T.

Mogens Palle under et pressemøde i 2016. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Udsigterne var ellers anderledes dystre, da Mogens Palle tilbage i marts i år for første gang kunne offentliggøre, at han havde kræft, og at det også havde spredt sig til lymferne.

I en alder af 86 år var kræften en alvorlig diagnose.

Men Mogens Palle er af natur en stædig mand, som ikke heller ikke dengang havde »opgivet ævred«, sagt med egne ord.

»Men jeg har det stadig som en på 86 år. Du ved, jeg holder skruen i vandet. Jeg render da på hospitalet til prøver og skidt og lort. Men sådan er det,« konstaterer Mogens Palle og fortsætter:

»Jeg har stadig diabetes og problemer med mine nyrer, så der er sgu nok at se til. Men altså, hvad fanden, jeg har levet længere end de fleste, og det må jeg være glad for.«

Mogens Palle bor ikke længere på adressen i Bagsværd, hvor han i en menneskealder havde et hus med hustruen Lis Palle, som gik bort i begyndelsen af marts i år efter i lang tid at have været syg med Alzheimer.

I stedet er Mogens Palle flyttet til Frederiksberg, hvor han har en lejlighed.

Men han bor lige nu hos datteren Bettina Palle og barnebarnet Christian. De har nemlig en lejlighed lige i nærheden.

Mogens Palle har tidligere været boksepromotor for Brian Nielsen. Foto: Simon Læssøe

»Jeg bor hos Bettina, mens min lejlighed bliver renoveret. Men herhjemme bliver man jo vartet op i hoved og røv med mad og alt muligt. Det er trods alt bedre end at sidde alene og kukkelure i en lejlighed, så jeg bliver svær at komme af med,« siger Mogens Palle og slår en latter op.

Han bliver dog hurtigt alvorlig igen. Kræften, problemerne med nyrerne og diabetes samt hustruens død har også vist ham, at livet som menneske langt op i 80'erne kan være en skrøbelig størrelse.

»Lige nu går det skide godt, og jeg knokler på. Jeg har haft en fantastisk hjælp i Bettina. De fleste mennesker siger, at de mister appetitten med alderen og sygdom. Det gjorde min hustru også, og så går det jo ned ad bakke. Men jeg spiser tre-fire måltider hver dag. Jeg må bare se, hvor længe lortet holder, og intet varer evigt,« fortæller Mogens Palle på sin vanlig bramfri facon.

Selv om døden er kommet tæt på, skrammer den ikke længere boksepromotoren.

Han ser døden som et vilkår, der kan ramme når som helst.

»Man må se i øjnene, at det er noget, der kan ske næsten hver dag. Men det tænker jeg ikke meget over. Jeg må holde, så længe jeg kan. Det er dog klart, at der er flere ting, som ikke går så hurtigt for mig længere,« siger han og tilføjer:

»Man bevæger sig ikke lige så hurtigt. Eller tænker lige så hurtigt. De fleste sanser bliver sløve med alderen.«

Det er ellers ikke til at høre på Mogens Palle, at det går langsomt. Ikke oppe i hovedet i hvert fald.

Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Han driver nemlig stadig sin bokseforretning Danish Fight Night i stor stil, og det lader ikke til, at han har tænkt sig at stoppe med at arrangere boksekampe frivilligt.

»Men det kan jo komme fra den ene dag til den anden. Pludselig får man en blodprop i hjernen, og sker det, vil jeg bare håbe, at jeg lukker mine øjne for altid og ikke skal sidde tilbage som en grøntsag,« slår Mogens Palle fast.

Bokseforretningen ligger i øjeblikket stille inden for landets grænser.

Den omfattende nedlukning af Danmark på grund af coronakrisen gør, at det ikke kan betale sig for ham at lave stævner med få tilskuere i hallen og en masse problemer med overhovedet at skaffe modstandere fra udlandet.

»Det er meget svært i øjeblikket med corona. Det er svært overhovedet at få modstandere op. Så kunne du godt lave noget, hvis du putter nogle nationale kampe på. Men jeg gider ikke lave noget discount,« konstaterer Mogens Palle.

Han indikerer således, at man ikke skal forvente et dansk stævne fra ham på denne side af nytår.

I stedet har Mogens Palle valgt at fokusere på at lave en stort anlagt VM-kamp for den danske verdensmester i fjervægt Sarah Mahfoud.

Opgøret mod den rivaliserende verdensmester Amanda Serrano fra Puerto Rico er dog endnu ikke officielt bekræftet fra hendes amerikanske manager.

Mogens Palle og Sarah Mafoud. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Men Mogens Palle forsikrer, at VM-kampen mellem Sarah Mahfoud og Amanda Serrano fortsat skal bokses i Las Vegas til december.

»De har ændret datoen fra 11. til 10. december, men ellers er det stadig planen, at de skal bokse kampen i USA,« siger han og fortsætter:

»Jeg ligger og bokser lidt med dem om nogle småting, men ellers er det på plads.«