Den kendte boksepromotor Mogens Palle har mistet sin kone, Lis. Hun blev 79 år gammel.

Det bekræfter Mogens Palles datter, Bettina Palle, overfor B.T.

Lis Palle døde den 25. februar efter at have været syg i mange år og kæmpet en hård kamp mod Alzheimer Demens.

»Min mor var, før sygdommen tog hende, et positivt og glad menneske. Hun elskede musik og dans og var smuk og beskeden,« siger Bettina Palle om sin elskede mor, der kæmpede med sygdommen i knap 12 år og de sidste år boede på plejehjem.

Bettina Palle ønsker derfor også at sætte mere fokus på den frygtede sygdom, der desværre rammer mange danskere - og deres familier - hvert år.

»Alzheimer er en forfærdelig sygdom, og jeg håber der kommer mere fokus på den,« siger Bettina Palle.

Tilbage i 2017 fortalte Mogens Palle til B.T, at hans kone var blevet ramt af sygdommen,

»Det er jo en sygdom, man dør af,« fortalte den i dag 85-årige legendariske boksepromotor dengang, ligesom han var meget ærlig omkring, hvordan han listede ud fra plejehjemmet tidligt om morgenen, inden hans kone vågnede.

Mogens Palle og datteren Bettina, da de sidste måned var på Rådhuset for at fejre Sarah Mahfouds VM-titel. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mogens Palle og datteren Bettina, da de sidste måned var på Rådhuset for at fejre Sarah Mahfouds VM-titel. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Det var bedst sådan, fordi afskeden var svær for dem, og han ville skåne sin kone fra at blive ked af det og uforstående.

»Men jeg kan godt fortælle dig, at jeg har det skidt og har dårlig samvittighed, når jeg forlader hende om morgenen. Dér kan jeg sgu godt fælde en tåre. Man bliver skide ked af det,« fortalte Mogens Palle, der dengang fortalte sin historie for at få sat mere fokus på den uhelbredelige sygdom.

Også Bettina Palle har tidligere stået frem og fortalt om sygdommen, der ramte ikke blot hendes mor men også familien. Det gjorde hun i juni sidste år i et interview med Alzheimerforeningen.Her lagde hun ikke skjul på, at det havde været 11 hårde år for Palle-familien.

»Min mor har altid været den sunde. Det var hende, der spiste flest grøntsager, og hun gik ture hver dag for at holde sig frisk. Det har også altid været min mor, der har kunnet huske og finde ting. Så det kom bag på mig, at det var hende, der blev ramt,« fortalte Bettina Palle blandt andet.

Derudover kom hun også dengang med en efterlysning. For hun ville gerne selv have vidst mere om Alzheimer.

»Jeg synes, der skal være mere oplysning om demens, så man ved, hvordan man kan få hjælp, og hvad man skal gøre. Og hvis man kan forske sig frem til noget, der kan hjælpe, vil det være fantastisk,« fortalte hun dengang.

I forbindelse med Lis Palles død har familien desuden sendt en særlig tak afsted til de mennesker, der var med til at passe på hende til det sidste.

'Tak til personalet på 'Udsigten' på Plejehjemmet Bakkegaarden i Bagsværd for god og kærlig omsorg de senere år,' står der i dødsannoncen, hvor Lis Palle også bliver beskrevet som 'en éner i livet'. Hun og Mogens Palle nåede at danne par i over 55 år.