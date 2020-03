Boksepromotoren Mogens Palle mistede 25. februar sin kone, Lis Palle, efter mange års kamp med sygdommens alzheimers.

Lis Palles tilstand var til sidst så slem, at det bedste for hende var at få fred.

Det fortæller en ærlig Mogens Palle til B.T.

»Hun havde været på plejehjem i små tre år. Siden da er det gået gradvist ned ad bakke. Så man når til et punkt i tilværelsen, hvor man tænker, at nu må hun gerne lukke sine øjne af hensyn til hende selv.«

Mogens Palle. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Mogens Palle. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Den 85-årige boksepromotor forklarer, at hans ønske om, at Lis Palle fik fred, ikke skal opfattes egoistisk - det var for at skåne hustruen gennem 56 år.

Mogens Palle tilføjer, at han selv ønsker at forlade jorden på en lettere måde:

»Jeg vil håbe, at det går mere skånsomt for mig. At jeg bare går i seng en dag og ikke vågner igen. Men sådan går det desværre ikke for alle.«

Trods tabet af sin livspartner er Mogens Palle ved godt mod.

Derimod har hans datter, Bettina Palle, været hårdt ramt efter tabet af sin mor, fortæller boksepromoteren.

»Min datter var specielt ked af det. Det er klart. Men det gik - og vi fik taget en pæn afsked. Der var mange, mange flotte blomster. Det var en flot begravelse. Det må jeg sige.«

85-årige Mogens Palle fortæller, at familien har fået mange kondolerende hilsner. Bettina Palle har alene fået mellem 500 og 600 mails, forklarer han.

Lis Palle, der blev 78 år, blev bisat i Frederikberg Kirke i lørdags.

85-årige Mogens Palle. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere 85-årige Mogens Palle. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det var Bettina Palle, der for en uge siden bekræftede over for B.T., at hendes elskede mor var gået bort. Her satte hun nogle ord på, hvordan Lis Palle var som menneske.

»Min mor var, før sygdommen tog hende, et positivt og glad menneske. Hun elskede musik og dans og var smuk og beskeden.«

Mogens Palles kone kæmpede mod alzheimers i knap 12 år. Bettina Palle tilføjede, at hun håber, at der i fremtiden vil komme mere opmærksomhed på sygdommen.

»Alzheimers er en forfærdelig sygdom, og jeg håber, der kommer mere fokus på den.«

Lis Palle kom på plejehjem i 2017, og her var Mogens Palle meget ærlig om, hvordan han listede ud af døren om morgenen, inden hun vågnede:

»Men jeg kan godt fortælle dig, at jeg har det skidt og har dårlig samvittighed, når jeg forlader hende om morgenen. Dér kan jeg sgu godt fælde en tåre. Man bliver skide ked af det,« har han fortalt.

Mogens Palle fortalte dengang sin historie, fordi han, ligesom Bettina Palle, ønskede at sætte så meget fokus på den frygtelige sygdom som overhovedet muligt.

Efter Lis Palles død udsendte familien en tak til de mennesker, der var med til at passe på hende til det sidste:

Mogens og Bettina Palle. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mogens og Bettina Palle. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

'Tak til personalet på 'Udsigten' på Plejehjemmet Bakkegaarden i Bagsværd for god og kærlig omsorg de senere år,' står der i dødsannoncen.

I dødsannoncen bliver Lis Palle ligeledes beskrevet som en 'ener' i livet.

Mogens Palle har haft en glorværdig karriere inden for boksning, hvor han haft danske stjerner som Brian Nielsen og Mikkel Kessler i sin stald.

Den 85-årige promotor organiserede blandt andet kampen mellem Brian Nielsen og verdensstjernen Mike Tyson i Danmark tilbage i 2001.