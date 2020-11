Ingen sex.

Det har modellen Julia Rose måttet affinde sig med, for kæresten, Jake Paul, var nemlig gået i cølibat op til hans boksekamp, som blev bokset lørdag aften.

Her agerede Jake Pauls kamp mod den tidligere NBA-stjerne Nate Robinson en slags forret til kampen mellem Mike Tyson og Roy Jones Jr.

Selv har Jake Paul været ude og sige, at Julia Rose hader ham på grund af sexforbudet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Julia Rose (@its_juliarose)

»Jeg har ikke haft sex i et stykke tid, hvilket er svært, da jeg har en kæreste, som er fucking lækker.«

»Hun er sur, hun hader mig. Hun ser bare på mig: ‘Jeg hader dig. Hvorfor kan vi ikke gøre det lige nu,?« fortalte Jake Paul til TMZ.

YouTube-stjernen startede sin boksekarriere tilbage i januar måned, hvor han vandt over Celeb AnEsonGib, og lørdag hev han altså endnu en sejr i hus.

Efterfølgende lagde Rose et opslag på twitter, hvor hun skrev ‘Du kommer til at gå mere end end to runder i nat baby’.

going more than two rounds tonight baby pic.twitter.com/DvLIFCV5Yk — Julia Rose (@JuliaRose_33) November 29, 2020

Julia Rose, som for alvor blev kendt da hun under en finalekamp i baseball-ligaen MLB i oktober sidste år løftede op i sin trøje og viste sine bryster frem på direkte tv, begyndte at date Jake Paul i marts.

Parret splittede dog hurtigt op, men nu er de altså sammen igen.