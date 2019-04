Den tidligere UFC-fighter Rodrigo de Lima er søndag fundet dræbt, efter han havde været i skænderi med sin Uber-chauffør.

Det skriver The Guardian.

Ifølge de brasilianske myndigheder var Rodrigo de Lima kommet op at skændes med sin Uber-chauffør, hvorefter han havde forladt bilen. Da den tidligere MMA-fighter var begyndt at gå, kørte chaufføren over og dræbte ham.

Rodrigo de Lima blev fundet på en tankstation i udkanten af byen Belem. Herfra blev han kørt på hospitalet, men afgik altså ved døden som følge af påkørslen.

Vis dette opslag på Instagram RIP Monstro! Rodrigo De Lima was killed on Sunday after getting into an argument with an Uber driver, the incident was classified as a hit and run and occurred in the city of Belem. #ufc #ufcbrasil #rodrigodelima #mma #mixedmartialarts Et opslag delt af Late Stoppage MMA (@latestoppagemma) den 22. Apr, 2019 kl. 8.55 PDT

Samme historie bekræfter hans ven og tidligere UFC-fighter Michel Prazeres, der var med på samme tur.

Rodrigo de Lima gik under fighternavnet 'Monstro', og havde i en alder af 26 år kæmpet 13 professionelle kampe med en rekord på 9-3-1. To af dem var i UFC, hvor det blev til to nederlag.

De to nederlag betød også, at de Lima måtte vinke farvel til UFC igen. Men han havde ikke i sinde at opgive sin store drøm. Derfor var målet stadig at vende tilbage til UFC.

De brasilianske politi har angiveligt identificeret gerningsmanden men har endnu ikke anholdt ham.