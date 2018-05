Mikkel Kessler havde ingen chance for at vide, at han var på kant med loven ved at lease en bil, han havde solgt til firmaet Lux Leasing. Det siger hans advokat i retten.

Østre Landsret skal i dag afgøre, om bokseren Mikkel Kessler har brudt loven i forbindelse med leasing af en Toyota Supra fra firmaet Leasing Lux.

Den berømte bokser er anklaget for i 2013 at have omgået reglerne for registreringsafgift ved at lease en Toyota Supra af firmaet Lux Leasing, som han selv var ejer af. Bilen købte han for 500.000 kroner, hvorefter han solgte den til Lux Leasing for den beskedne sum af 50.000 kroner. Derefter lejede han selvsamme bil uden at købesummen var betalt.

Sagen kører ved Landsretten, fordi den har principiel karakter. Sagen handler om, hvorvidt Kessler har forsøgt at omgås registreringsafgiftslovens §3b stk. 3, der tilsiger at der for leasede køretøjer kan betales en registreringsafgift på 0,5 procent af den beregnede registreringsafgift for køretøjet, hvis bilen er mere end tre år gammel.

Skatteministeriet, der fører sagen mod Mikke Kessler mener, at salget af bilen ikke var gennemført, fordi købesummen ikke var indfriet.

Mikkel Kessler er ikke selv mødt op i retten, men er repræsenteret af sin advokat Eduardo Panzeri Vistisesen.

Mikkel Kesslers advokat argumentere for, at Mikkel Kessler salget af bilen til Lux Leasing var gennemført, fordi alle formelle aftaler var på plads. Også selvom købesummen på de 50.000 kroner ikke var betalt til Mikkel Kessler.

Advokaten argumenterer derudover for, at vejledningerne om reglerne for leasing på daværende tidspunkt var så uklare, at Mikkel Kessler ikke havde en chance for at vide, at han var på kant med lovgivningen.

»Jeg har svært ved at se, at han kan have positiv viden om, at der er ugler i mosen,« siger han i retten.

Eduardo Panzeri Vistisen argumenterer desuden for, at Mikkel Kessler fulgte Skats vejledning, da han betalte de månedlige leasingbetalinger til Leasing Lux frem for at modregne leasingbetalingerne fra købesummen for bilen.

Advokat Bodil Søe Petersen der fører sagen for Skatteministeriet, påpegede ved sidste retmøde, at det er mærkeligt at betale leasingafdrag til nogen, der skylder en 50.000 kroner. Ifølge Ekstra Bladet påpegede hun også, at Mikkel Kessler brugte penge på at opgradere bilen, hvilket er usædvanligt, når man ikke selv ejer den.

Mikkel Kessler nåede kun at lease sin egen bil i to måneder. I 2013 konfiskerede alle Leasing Lux’ biler, fordi der var mistanke om, at firmaet baserede deres forretning på ulovlige metoder.