At være bokser er hårdt for kroppen. Både under og efter karrieren.

Det kan Mikkel Kessler i den grad skrive under på, og selvom han lagde handskerne på hylden sidste år, er han stadig mærket.

Det fortæller den 40-årige tidligere bokser til DR Sporten.

»Jeg kan godt mærke, at kroppen er slidt, når jeg står op om morgen. Jeg skal lige vågne - jeg skal lige op. Jeg har jo ikke rigtig noget at sammenligne med: Hvis ikke jeg havde bokset, var det så det samme?« siger Mikkel Kessler og fortsætter:

»Men jeg kan godt mærke, at jeg selvfølgelig har nogle skavanker, og der er nogle ting, som jeg ikke skal gøre. Jeg kan ikke bare gå ud og hoppe og springe, som nogle af kammeraterne kan på min alder,« siger Mikkel Kessler.

Han har da også en del fysiske udfordringer på sit cv. Han er blevet opereret i begge albuer, han har haft to diskusprolapser, døjer i dag med slidgigt og så bliver knoglerne og ledbåndene i hans hænder holdt sammen af plader. Alt sammen som følge af boksekarrieren.

Også mens han stadig var aktiv tog han nogle alvorlige tæsk.

Blandt andet fik han skadet en muskel ved øjet under kampen mod Andre Ward i august 2010, ligesom kampene mod Carl Froch også har været hård kost.

»Jeg har to gange gået tolv hårde omgange mod Carl Froch, hvor jeg efterfølgende har prøvet at tisse blod, fordi jeg har fået nyreslag. Men uanset hvor ramt eller mærket du er, er det lige meget, hvis du har vundet kampen,« fortæller Mikkel Kessler, der understreger, at han intet fortryder.

Mikkel Kessler stoppede sin karriere sidste år som følge af en borrelia-infektion. Han havde ellers annonceret, at han ville gøre comeback, men infektionen drillede for meget, og det blev aldrig til noget. I stedet lagde han handskerne på hylden.

»Jeg har faktisk været glad for det. Det har været en lang kamp. Jeg havde fem års pause og ville gerne lave et comeback, som jeg så måtte opgive, fordi jeg blev bidt af en flåt. Men nu har jeg sagt ‘okay, nu er der ikke mere, nu er det helt slut’. Det har jeg valgt at acceptere. Det er en sten, der er faldet fra mit hjerte,« sagde Mikkel Kessler til B.T. tilbage i marts.

Lige nu er han aktuel i 'Vild med dans' på TV 2, hvor han danser sammen med Mille Funk.