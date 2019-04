Indtil nu har de holdt det for sig selv.

Men nu løfter Mikkel Kessler alligevel sløret for, om han sammen med konen Lea Hvidt Kessler skal have en dreng eller pige lige om lidt.

'Min smukke kone Lea bærer på endnu en Viking Warrior,' skriver Mikkel Kessler med henvisning til sit eget kaldenavn i bokseringen.

Og efterfølgende understreger han så også i opslaget, som kan ses i bunden af artiklen, at det bliver en lille dreng.

Det samme gør Lea Hvidt Kessler på sin egen profil med ordene: 'Vi glæder os til at møde dig, lillebror.'

I forvejen har parret, der blev gift i juni sidste år, sønnen Romeo og datteren Rosa-Lia, og inden længe kan de altså kalde sig forældre endnu engang.

Præcist hvornår Lea Kessler har termin, har parret ikke villet afsløre, andet end at det ville blive 'til foråret'. Det var tilbage i slutningen af oktober, de begge delte den glædelige nyhed på de sociale medier.

'Vi er begejstrede over at kunne fortælle, at vi tilføjer endnu et nyt medlem til vores cirkus,' skrev Mikkel Kessler i et opslag på sin Instagram.

Siden afsløringen har parret dog holdt kortene tæt ind til kroppen - også hvad angik kønnet - og så sent som den 1. april brugte Lea Hvidt Kessler det som en aprilsnar. For her skrev hun, at parret havde moret sig over alle gætterierne på kønnet.

'Egentlig ville vi ikke have sagt noget, MEN, i har ret... der gemmer sig en lillebror OG en lillesøster,' skrev Lea Hvidt Kessler som en lille aprilsnar til sine mange følgere.

Da Mikkel Kessler i marts fyldte 40 år, fortalte han også, at han så frem til endnu engang at udvide familien. Også selvom det ikke altid er helt let med små børn.

»Jeg bliver far til tre. Den bliver hård. De andre er lidt større, så de kan lidt mere selv. Når de er små, er det hårdt,« lød det med et grin fra den tidligere bokser.