Tiden i bokseringen er slut, men tilstedeværelsen i boksemiljøet er langt fra ovre for én af de bedste, vi nogensinde har haft i den danske bokseverden.

»Nu ønsker jeg at lære fra mig. Jeg håber, det kan gøre, at andre forhåbentlig får udvidet interessen for boksning,« siger han.

Mikkel Kessler vender nemlig nu tilbage til den hårdtslående verden. Denne gang bliver det som ekspert hos TV3 Sport.

Hans første opgave gigantkampen mellem Deontay Wilder og Tyson Fury, der i morgen (lørdag) i Los Angeles. Her skal den nu pensionerede danske bokser agere ekspert fra studiet i København.

Mikkel Kesslers professionelle boksekarriere forløb fra 1998 til 2017. Foto: Nils Meilvang

»Jeg var egentlig aldrig i tvivl, da jeg blev spurgt, om jeg ville være med. Selvfølgelig var der noget planlægning med familie og børn, der skulle passe ind. Det var dog hurtigt overstået, og så var det bare om at sige ja,« fortæller Mikkel Kessler og uddyber, hvordan han vil bestræbe sig på at øge interessen for boksning:

»Jeg vil forsøge at tage seerne med derind, hvor det sker: Hvad bokserne tænker, hvordan de gør, og hvad de føler. Det håber jeg, jeg kan bidrage med gennem den erfaring, jeg har tilegnet mig i løbet af min professionelle karriere.«

Erfaring og rutine er der da også rigeligt af. Gentagne verdensmesterskaber i de to største bokseforbund, WBC og WBA, i en over 17 år lang periode som professionel taler for sig selv.

»Det er vigtigt for mig, at folk får noget ud af det, de ser. Og det er dem, der er på skærmen, som skal bidrage med kvalitet. Derfor vil jeg forsøge at give dem noget, som man kun kan give, hvis man har været i selvsamme miljø. Det bliver min måde at gøre det på.«

Privat er Mikkel Kessler gift med Lea Hvidt. Sammen har de børnene Romeo og Rosa-Lia, og lige nu venter de deres tredje barn. Foto: Simon Klingert

Det er dog ikke kun erfaringer gennem triumferne, som Mikkel Kessler har haft med i sine overvejelser omkring, hvordan han vil fremstå som ekspert.

Mikkel Kessler er åben og erkender, at forholdet mellem ham og bokseeksperter i Danmark ikke altid var lige skønt i den aktive karriere.

Det stiller naturligvis det oplagte spørgsmål: Hvorfor vil Mikkel Kessler så selv være ekspert? Svaret er simpelt.

Mikkel Kessler tænker nemlig tilbage på gentagne øjeblikke, hvor forskellige eksperter dømte ham færdig i boksningverdenen efter fatale nederlag til blandt andre Joe Calzaghe og Andre Ward i henholdsvis 2007 og 2009.

Mikkel Kessler mod Andre Ward tilbage i 2009. Foto: JED JACOBSOHN

Ikke nok med at begge nederlag resulterede i, at Mikkel Kessler måtte give sine daværende WBA-titler fra sig, oplevede han også, hvordan eksperter klogede sig på noget, som det egentlig kun var Mikkel Kessler selv, der kunne give et svar på.

I 2009 udtalte boksepromoteren Mogens Palle sig som ekspert og sagde blandt andet, at 'nu er det i hvert fald en død sild at forsøge at placere kampen i Parken. Det vil kun give kolde, tomme tribuner'. Sådan lød det efter Kesslers nederlag til Andre Ward og henviste til en af Mikkel Kesslers efterfølgende kampe.

Det var kommentarer som disse, der irriterede Mikkel Kessler i sådan en grad, at han ikke ville bruge sit krudt på den slags.

»Jeg gad ikke engang læse om det, fordi de vidste ikke noget om det. I hvert fald ikke nok, for de kunne aldrig konkret vide, hvad der foregik inde i mit hoved. I mine øjne var de derfor også kun ‘såkaldte eksperter’. De havde jo aldrig stået i samme situation og havde ikke den erfaring fra bokseverdenen med sig.«

Du får mig ikke til at dømme boksere færdige efter én kamp. Aldrig. Mikkel Kessler

Derfor er det heller ikke måden, Mikkel Kessler vil optræde på som ekspert. Tilmed vil samme kommentarer ikke komme fra hans mund.

»Jeg synes ikke, eksperter skal komme med den slags meninger, som de havde om mig. For efterfølgende vandt jeg jo de kampe, hvor jeg ellers var dømt færdig. Udtalelserne gavnede derfor hverken mig eller dem selv. Som ekspert vil jeg i stedet fokusere mere på selve kampen. Du får mig ikke til at dømme boksere færdige efter én kamp. Aldrig.«

Mikkel Kessler er klar over det faktum, at man som ekspert skal kunne vurdere det positive såvel som det negative.

»Det er en tjans, jeg er klar på. Jeg skal også selv huske på, at jeg som ekspert skal holde tingene åbne ved ikke at udpege vindere eller tabere på forhånd. Og selvfølgelig ved jeg også, at nogle med sikkerhed vil være uenige med mig, hvilket godt kan medføre nogle verbale hug. Det er en del af det, og det er sgu fint med mig,« fortæller Mikkel Kessler, som ser frem mod kampen med spændte øjne og kalder det en kæmpe kamp.

Mikkel Kessler er klar på flere eksperttjanser i fremtiden. Foto: Henning Bagger

Kampen mellem Deontay Wilder og Tyson Fury bliver af mange spået til årets største boksekamp, som verden går og venter på.

Det er nemlig første titelkamp mellem to ubesejrede sværvægtsboksere siden 1992. Efterfølgende forventes det, at vinderen skal møde Anthony Joshua i en kamp om alle fem sværvægstbælter.

Sker det, vil det være første gang i historien, og får han tilbuddet, er Mikkel Kessler med igen som ekspert. Hans smil siger det hele:

»Den tørn tager jeg meget gerne med. Jeg er klar,« forsikrer Mikkel Kessler.