Han har godt nok selv lagt boksehandskerne på hylden.

Men Mikkel Kessler er langt fra færdig med den sport, han selv kender på godt og ondt.

Sammen med træner og fysioterapeut Thomas Douglas Macon - som tilsammen er Team Kessler - kommer han fremover til at spille en stor rolle for Q Pro Boxing. Der er nemlig lavet en kontrakt mellem de to parter, der skal sikre den 'bedst mulige træning og vejledning for boksestalden'.

»Vi kan give bokserne nogle redskaber, som de måske ikke kender til. Vi kan hjælpe dem med at blive bedre,« siger Mikkel Kessler i en pressemeddelelse.

Mikkel Kessler mod Carl Froch i 2015. Foto: Nils Meilvang

Han har kendt Thomas Douglas Macon i 15 år. Et bekendtskab, der har givet ham meget.

»Han har lært mig meget om sundhed. Mentaliteten i boksning kan godt være lidt gammeldags, men vi vil åbne boksernes øjne for nogle redskaber, som vil gøre dem bedre,« siger Mikkel Kessler.

Planen er, at Mikkel Kessler og Thomas Douglas Macon skal være sparringspartnere for boksernes trænere. De skal se og justere de små ting, 'som trænerne måske ikke ser i dagligdagen,' lyder det fra Q Pro Boxing. Og her glæder man sig over, at Team Kessler er kommet med ombord.

»Dette viser, at vi er kommet for at blive. Vi er seriøse omkring vores boksere og vil få det bedste frem i dem,« siger promotor Thomas Møllenberg om den nye aftale.

En aftale, der betyder, at bokserne hver tredje måned skal igennem en fysisk test, så de kan være i den bedste form til fremtiden. Herunder de kommende Quaestor Fight Nights.

Det nye samarbejde er langt fra det eneste, Mikkel Kessler har gang i i år. For den 40-årige tidligere WBA og WBC super-mellemvægts-mester har rigeligt at se til for tiden, og det er ikke kun indenfor boksningen.

Mikkel Kessler er nemlig på deltagerlisten til dette års 'Vild med dans', og derfor kan han om få måneder opleves i standard og latin på TV 2.

Mikkel Kessler stoppede definitivt som bokser i februar 2018. Han havde ellers varslet et comeback, men det satte en borrelia-infektion en stopper for.