Hvis du går bare den mindste smule op i boksning, kan den ikoniske kamp mellem Mike Tyson og Evander Holyfield i 1997 næppe være gået din næse forbi.

Og hovedperson Mike Tyson, som bed noget af Holyfields øre af undervejs i kampen, der blev kendt som 'The Bite Fight', har tydeligvis heller ikke glemt episoden.

Derfor har den 58-årige amerikaner nu lanceret et helt specielt stykke slik, der er formet som et øre – naturligvis med et bidemærke. Men det er ikke det hele.

Slikket er nemlig lanceret af mærket Tyson 2.0, der er den tidligere verdensmester i sværvægts cannabisvirksomhed, skriver NBC News.

Foto: Justin Sullivan/AFP/Ritzau Scanpix

Vingummierne, der indeholder det primære psykoaktive stof i cannabisplanten THC, som gør dig høj, vil blive solgt på apoteker i Californien, Massachusetts og Nevada.

Det nyligt lancerede slik har fået navnet 'Mike Bites' og sælges i tre forskellige varianter med smag af henholdsvis bær, æble og vandmelon.

Tyson 2.0 annoncerede den nye sliklancering tirsdag på det sociale medie X.

'Hellige ører. De er her endelig! Hent dine Mike Bites nu,' lød det i den forbindelse.