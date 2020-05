Michael Jordan og Mike Tyson er to af de største sportsstjerner, som denne verden nogensinde har set.

Men derfor behøver man jo ikke nødvendigvis være på bølgelængde med hinanden.

Og det var de to amerikanske superstjerner da heller ikke tilbage i 1980'erne.

Det afslører Rory Holloway, tidligere manager for Mike Tyson, i bogen ’Taming the Beast: The Untold Story of Team Tyson’.

Her beskriver han en episode fra 1988, hvor de to er til det samme private middagsselskab i Chicago.

Da de mødes, er Mike Tyson ved at blive skilt fra Robin Givens, og den bitre skilsmisse påvirker bokseren.

Selvsamme Robin Gives har tidligere datet Michael Jordan – før hun blev gift med Tyson – og den kendsgerning behagede tydeligvis ikke Mike Tyson denne aften.

I bogen skriver Holloway:

»Mike Tyson sidder der med en Long Island Iced Tea, og når han drikker, kommer hans følelser til udtryk.«

»Jeg siger til tjeneren, at han skal fortynde hans (Tysons, red.) drinks, for jeg kan se, hvor det bærer hen.«

»Mike stirrer tværs over bordet på Michael Jordan. Han siger ’Hey mand, tror du, jeg er dum? Jeg ved, du f****d my b***h’ (oversættelse er næppe nødvendigt her).«

»Jordan ligner en, der lige har set et spøgelse. ’Jeg ved, du fjollede rundt med hende’, sagde Mike. ’Du kan godt sige det til mig’.«

»Det var virkelig et cirkus den aften. Don King (Mike Tysons promotor, red.) forsøgte at skifte emne. Mig og John forsøgte at holde Mike nede. Mike fortalte alle, at han ville give Jordan en røvfuld. Jordan er skarpt klædt som altid, og han kan ikke komme hurtigt nok væk derfra,« skriver Rory Holloway i bogen.

Men hele optrinnet udviklede sig altså ikke yderligere end de verbale trusler.