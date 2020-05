Mike Tyson har fået styr på sin økonomi, og nu kommer der også gang i boksehandskerne igen.

I en alder af 53 år er han ved at gøre klar til et comeback i ringen, og skal man tro på den tidligere legendariske verdensmester i sværvægt selv, har han aldrig været i bedre form.

Sådan lyder det ifølge talksport.com, efter Mike Tyson har løftet planerne for en retur til sporten i en Instagram Live.

»Jeg har slået på boksepuden i den sidste uge. Det har været hårdt, min krop er virkelig blevet øm af det. Jeg træner og prøver at komme tilbage i ringen. Jeg tror, at jeg kommer til at bokse nogle velgørenhedskampe og komme i form,« siger Mike Tyson.

For et par år siden var Tyson i Danmark og mødtes med Mikkel Kessler. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere For et par år siden var Tyson i Danmark og mødtes med Mikkel Kessler. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg vil i træningslokalet og komme i form, så jeg kan bokse kampe af tre eller fire runder til velgørenhed og den slags. Jeg vil tjene nogle penge, så jeg kan hjælpe hjemløse og andre stofafhængige idioter som mig selv,« tilføjer Iron-Mike, der som 20-årig blev den yngste sværvægtsverdensmester i historien.

Det var dengang i 1986. Nu over 30 år efter er han i gang igen med den hårde træning.

»Jeg træner to timers cardio, jeg cykler og løber på løbebånd i en time, og så tager jeg lette håndvægte med 300 eller 250 gentagelser. Og så starter jeg med min boksetræning. Slår på boksepuden i 30 minutter eller 25 minutter og kommer i bedre form.«

»Når jeg sætter kombinationerne sammen, er jeg i smerte, jeg har det, som om tre eller fire fyre giver mig røvfuld,« lyder det fra Mike Tyson, der tidligere har haft økonomiske problemer, men nu pønser på at købe et sponsorat af Camp Nou med sin succesfulde hash-virksomhed.

Tyson træner op til kamp igen. Foto: STEVE MARCUS Vis mere Tyson træner op til kamp igen. Foto: STEVE MARCUS

I ringen var den frygtindgydende Mike Tyson i begyndelsen af sin tid som bokser ustoppelig, men stoffer og kriminalitet gjorde, at han også fik store pletter på en ellers flot karriere.

På et tidspunkt var han så bange for at gå ind i ringen, at han lod sig tatovere i ansigtet for at slippe for kampen.

Lige den kamp vandt han dog, men det blev aldrig rigtig godt i slutningen af karrieren som i starten, og Tyson stoppede med at bokse i 2005 efter en rekordliste på 50 sejre og 6 nederlag.

