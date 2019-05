Mike Tyson har gjort nogle vilde ting i sit liv. Fængselsstraf og ørebid er blot noget af det, han står noteret for.

Men nu hævder den tidligere bokser, at han er en forandret mand efter en tur til Mexico tidligere på året.

»Jeg vil ikke være det monster, når jeg dør. Jeg vil ikke huskes som den fyr. Han er meget giftig og farlig for sin familie og kone,« siger Mike Tyson i et interview med ESPN, skriver The Sun.



Under besøget i Mexico valgte Mike Tyson at inhalere det giftige stof DMT fra en mexicansk ørkenfrø, og det gjorde noget ved ham, selvom han godt ved, han ikke ændrer sig hundrede procent over natten.

»Ligeså snart jeg havde røget det, sagde det 'bang'. Da jeg kom til mig selv, fungerede min hjerne, jeg kunne tale, men jeg sagde til mig selv, jeg havde dummet mig. Jeg havde dræbt mig selv, for jeg dræbte mit ego, og mit liv ændrede sig totalt,« siger Mike Tyson.



DMT er et stof, der kan give hallucinationer ved rygning. Det findes i forskellige dyr og planter.

Han ved, det lyder som noget, han finder på og noget, der er sket i en film, siger han i interviewet. Men sådan forholder det sig ikke, understreger han.

»Det varer for evigt men tog kun 15 minutter. Da jeg indså, jeg ikke var noget, var alle mine fine ting ligegyldige. Når du tror, du ved alt men indser, du intet ved, er det et stort wake-up-call,« siger 52-årige Mike Tyson.

Tilbage i oktober 2018 fortalte Mike Tyson, hvordan han havde forsøgt at rette op på sit liv efter de mange skandaler, der også involverede brug af stoffer. Tilmed blev Mike Tyson i 2009 ramt af den største tragedie, da hans fire-årige datter døde i en ulykke.

»Jeg har været så langt nede, som man kan komme. Så dybt nede tillader jeg mig ikke at komme ned igen. Jeg har meget selvtillid og er meget positiv,« sagde han.

I 1986 blev Mike Tyson som 20-årig den yngste sværvægtsmester i historien. I de følgende fem år fortsatte han på et vildt ridt i ringen, hvor han trynede den ene store modstander efter den anden.

I en overgang havde han alle de tre store bælter, WBC; WBA og ITF, på en gang. Han var et fænomen, en af periodens største sportsstjerner.

En dom for voldtægt i 1992 af en 18-årig pige satte dog en stopper for opturen og sendte den unge boksestjerne tre år bag tremmer.

Siden gjorde Tyson comeback i ringen og var med i flere store fights. Men han ramte aldrig det samme niveau som i slut-80’erne.