Mike Tyson mod Evander Holyfield. Et verdensberømt opgør med en ligeså berømt afslutning. Det famøse bid i øret.

»Han startede med at bumpe mod mit hoved. Han var højere end mig, og jeg kunne ikke komme over ham. Han gjorde det, hvad der føltes som 14 gange og ramte også mit øje.«

Sådan fortalte Mike Tyson tirsdag aften i Cirkusbygningen om den meget kendte situation.

Og her satte amerikaneren ord på, hvad der egentlig gik igennem hans hoved den juniaften i 1997, hvor han bed Evander Holyfield og blev diskvalificeret til sidst.

Blodet løb ned ad Evander Holyfield efter mødet med Mike Tysons tandsæt. Foto: MIKE NELSON

»Jeg blev frustreret og vred og måtte tage sagerne i egen hånd,« sagde Mike Tyson kækt. Et svar, der medførte grin fra den fyldte sal.

Det var i tredje runde, at Mike Tyson tog den noget atypiske metode i brug. Med 40 sekunder tilbage satte Mike Tyson tænderne i Evander Holyfields øre, hvorefter amerikaneren spyttede det stykke ud, han havde bidt af, imens Evander Holyfield skreg af smerte. Kampen fortsatte dog, men da Mike Tyson senere endnu engang tog tænderne i brug, blev den stoppet.

Og da aftenens vært, Ulla Essendrop konstaterede, at det var en noget usædvanlig afslutning, kom han med en ligeså tør – og kæk – bemærkning.

»Usædvanligt, men effektivt,« grinte Mike Tyson. Og det samme gjorde publikum.

Tidligere verdensmester i sværvægtsboksning Mike Tyson er i København i forbindelse med to talkshows, han holder sammen med Mikkel Kessler. Det første tirsdag aften i Cirkusbygningen. Foto: Nils Meilvang

Han indrømmer dog, at han godt kunne have løst situationen anderledes. For bid er ikke ligefrem vejen frem.

»Jeg var bare vred og frustreret. Jeg var udisciplineret og burde ikke have gjort det. Men det gjorde jeg,« sagde Mike Tyson, der understregede, at hans forhold til Evander Holyfield i dag er godt.

Det er dog ikke mange modstandere, han stadig taler med i dag, fortæller han i Cirkusbygningen.

Mike Tyson er i dag 52 år, og han indstillede sin karriere som professionel bokser i 2006.