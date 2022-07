Lyt til artiklen

56 år er normalt ingen alder, men bokseikonet Mike Tyson mener noget helt andet.

Han tror nemlig til tider på, at hans død er nært forestående.

I sin podcast, 'Hotboxin' with Mike Tyson', havde den tidligere sværvægtsboksemester terapeuten Sean McFarland som gæst. Han har et speciale i traumer og afhængighed, og til terapeuten fortalte Mike Tyson, at han føler, at han nærmer sig døden.

»Vi skal selvfølgelig alle dø en dag. Så når jeg ser mig i spejlet, ser jeg små pletter i mit ansigt og siger til mig selv: 'Wow. Det betyder, at min udløbsdato snart nærmer sig – virkelig snart'.«

Før Tyson begyndte at snakke om døden, åbnede han i podcasten også op om, hvordan penge ikke bringer den lykke og tryghed, som dem, der aldrig har haft dem, kunne have en mistanke om.

»Penge betyder ikke noget for mig. Jeg fortæller altid folk, at de ikke skal tro, ​​at penge vil gøre dem lykkelige. For hvordan skal jeg bekende min kærlighed til dig, når du har 500 milliarder dollar,« siger Tyson i podcasten og fortsætter:

»Du tror på, at du er uovervindelig, når du har mange penge, hvilket ikke er sandt. Derfor siger jeg altid, at penge er en falsk tryghed.«

Mike Tyson har også taget en pengesnak med sin kone. Hun vil nemlig gerne have en pæn sum penge for sikre sig, hvis noget skulle ske med hendes mand.

»Hvad er sikkerhed? Jeg ved ikke. Når du sætter penge i banken, og du får en lønseddel hver uge, og du kan leve resten af dit liv for de penge, er det så en sikkerhed? Betyder det, at du ikke bliver ramt af en sygdom. At du kan ikke blive ramt af en bil? Det er ikke sikkerhed. For penge kan ikke sikre dig, at de ting ikke sker.«