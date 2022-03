Mike Tysons cannabismærke Tyson 2.0 har nu lanceret Mike Bites, der en øreformet spiselig vingummi med cannabis.

Vingummien henviser til det legendariske og bizarre bid, der skete i kampen mellem Mike Tyson og Evander Holyfield, hvor Tyson bed en del af Holyfields højre øre af.

Det skriver Forbes.

Bidet kostede Mike Tyson en diskvalifikation af World Boxing Association (WBA) i 1997. Hans bokselicens blev inddraget, og han fik en bøde på intet mindre tre millioner dollar. Mike Tysons nye ørevingummier har derfor et bidemærke i toppen af ​​gummien, som er præcis der hvor Tyson bed noget brusk af Holyfields øre i den legendariske kamp.

Foto: Mike Tyson/Twitter Vis mere Foto: Mike Tyson/Twitter

Produktet er blevet lanceret i Californien i denne uge. De spiselige cannabisvingummier vil også blive solgt i andre lovlige cannabisstater til fritidsbrug i de følgende uger.

Mike Tyson sagde, at cannabis altid har spillet en væsentlig rolle i hans liv på virksomhedens hjemmeside.

»Cannabis har ændret mig til bedre både mentalt og fysisk, og jeg vil gerne dele den gave med andre, der også søger lindring mod smerter,« sagde han.

I de senere år har Mike Tyson afsløret, at han brugte cannabis til at slappe af og på at mentalt forberede under sin aktive boksekarriere.