Et stort boksebrag i 2000 fik et stort efterspil.

Efter Mike Tysons sejr over Andrew Golota blev Tyson nemlig fundet skyldig i at have taget marijuana inden kampen.

Det kostede ham en bøde på 200.000 dollars og en fratagelse af sejren. Officielt har Mike Tyson dog benægtet det ulovlige indtag.

Indtil nu.

Kampen mellem Mike Tyson og Andrew Golota blev bokset i The Palace i Auburn Hills, Michigan. Foto: JEFF KOWALSKY

I et interview i 'Dan Patrick Show' har Mike Tyson erkendt, at han røg marijuana inden kampen.

I interviewet fortæller Mike Tyson, at han dybest set har røget marijuana hele sit liv, men at det ikke påvirkede ham i den omtalte kamp mod Andrew Golota.

Det påvirkede i højere grad Andrew Golota, mener Mike Tyson.

Mike Tyson har længe været fortaler for marijuana i medicinal sammenhæng og har i tillæg til dette åbnet en virksomhed, som beskæftiger sig med marijuana i Los Angeles.

Mike Tyson i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

'Tyson Ranch', som virksomheden hedder, åbnede i maj tidligere på året, efter staten Californien lovliggjorde marijuana i 2016.

»Jeg har bokset i over 20 år, og jeg har så mange smerter. Hvis jeg ikke havde cannabis, ved jeg ikke, hvad der vil ske,« fortalte Mike Tyson til CBS Los Angeles tilbage i juni måned.

Kampen mod Andrew Golota var dog den eneste kamp, hvor Mike Tyson inden havde røget marijuana, forsikrer han.

Mike Tyson boksede professionelt fra 1985 til 2005.