Mike Tyson har efter sit karrierestop nydt god mad i stor stil. Og nok også lidt fed mad.

Længe har den veltrimmede og særdeles muskulære krop været væk og erstattet af større fedtdepoter, men nu er den tilbage.

I en alder af 53 år.

Se bare her, hvordan han så ud for 11 år siden i forhold til nutid.

Shoutout to Mike Tyson



42 years old. 53 years old. pic.twitter.com/FOxUWcVj49 — Connoisseur of Combat (@ConOfCombat) May 25, 2020

Iron Mike har for nylig fået smag for et comeback i ringen og fortalt, hvor hårdt han arbejder i træningslokalet.

»Jeg træner to timers cardio, jeg cykler og løber på løbebånd i en time, og så tager jeg lette håndvægte med 300 eller 250 gentagelser. Og så starter jeg med min boksetræning. Slår på boksepuden i 30 minutter eller 25 minutter og kommer i bedre form,« forklarede han ifølge TalkSport.

Og bedømt ud fra de seneste billeder får han virkelig noget ud af anstrengelserne.

Seneste rygter kæder ham sammen med en kamp mod WBCs sværvægtsverdensmester Tyson Fury, og han er ikke helt afvisende over for en showkamp mod den 22 år ældre Mike Tyson.

Mike Tyson in 2009 vs 2020...



He went vegan in 2010 pic.twitter.com/QPLKfXPaRD — Macken (@MackenMurphy) May 26, 2020

»Jeg fik et opkald om en chance for at bokse mod Mike Tyson. Jeg var sådan lidt: 'Hvad?',« siger Tyson Fury ifølge express.co.uk til engelske BT Sport.

»Jeg svarede: 'Hell yeah!',« tilføjer Tyson Fury, der ifølge meldingerne har en konkurrent mere i Evander Holyfield, som også bliver rygtet som en mulig modstander til Mike Tyson.

Tyson Fury understreger da også, at intet er kommet på plads.

Bortset fra Mike Tysons muskler.