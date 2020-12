Hele sin karriere har Mike Tyson været den hårde bad boy.

Det har han også været langt hen ad vejen i sit liv, hvor hans livsstil som stenrig bokser sendte ham ud på et gevaldigt sidespor.

»Jeg var millionær, men endte helt ruineret (...) Nogle gange når vi skulle i supermarkedet, var jeg bange for, at hun (hustruen Kiki, red.) brugte for mange penge. Det får mig til at grine i dag,« forklarer Mike Tyson i et interview med L'Équipe Magazine.

Efter eget udsagn gik han fra at være ham, der rejste med privatfly, til at være den, der ikke havde en klink på lommen. Men manden, der i 1997 bed et stykke af Evander Holyfields øre af under en boksekamp, har ændret sig.

Mike Tyson i kamp med Roy Jones Jr. 28. november 2020. Foto: Joe Scarnici Vis mere Mike Tyson i kamp med Roy Jones Jr. 28. november 2020. Foto: Joe Scarnici

I maj 2009 mistede Mike Tyson sin blot fire-årige datter. Det var med til at transformere bokseren, men livsstilen er også lagt om.

»De (hans børn. red.) har ændret mit livssyn. Før tænkte jeg kun på mig selv. Jeg var overbevist om, at der ikke fandtes noget mere vigtigere end mig selv,« siger Mike Tyson.

Natten mellem lørdag og søndag gjorde den 54-årige bokselegende comeback i ringen, da han kæmpede mod Roy Jones Jr. i en kamp, der endte uafgjort.

Selvom han stadig kan genfinde det stålhårde ydre, er han ændret. Radikalt.

Og han erkender, at hans gamle jeg ikke var godt for sine børn.

»Jeg har en datter på 11 år, som er meget udtryksfuld i sine følelser. Hun er forbløffende. Kærligheden fra hende og andre familiemedlemmer har opfordret mig til at sætte bad boyen til side, som var i mig, for at være en god far. Længe var jeg i rollen som 'baddest man on the planet' (den værste mand på kloden, red.). Det er en rolle, som ikke er god for børn. Mine børn har opdraget mig, de har hjulpet mig til at bevæge mig mod noget bedre,« understreger Mike Tyson.