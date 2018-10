Verdensmester i sværvægt som bare 20-årig, superstjernestatus og svinerig på den ene side.

Men også dømt og fængslet for voldtægt, berygtet for et ørebid på Evander Holyfield i bokseringen og for de stoffer, han har taget både under og efter karrieren.

Tilmed blev Mike Tyson i 2009 ramt af den største tragedie, da hans fire-årige datter døde i en ulykke.

Jo, den kontrovdrsielle boksemesters turbulente liv i og uden for bokseringen har budt på gevaldige op- og nedture, hvilket han fortæller om i et eksklusivt interview med B.T Sport.

Mike Tyson under en pressekonference i september i år. Foto: PUNIT PARANJPE Vis mere Mike Tyson under en pressekonference i september i år. Foto: PUNIT PARANJPE

»Jeg har været så langt nede, som man kan komme. Så dybt nede tillader jeg mig ikke at komme ned igen. Jeg har meget selvtillid og er meget positiv,« siger Mike Tyson.

I dag i en alder af 52 år har det amerikanske bokseikon altså fået rettet op på sit liv og skabt en balance og ro i sit privatliv og i sin professionelle post-boksekarriere, siger han:

»Jeg har fundet fred i mit liv. Jeg har mine børn, min hund, min kone, mine venner. Jeg udvikler mig, i dag er jeg forretningsmand og bruger en masse tid med mine børn. Jeg er glad for mit liv lige nu.«

I slutningen af måneden kan det amerikanske bokseikon opleves i Danmark til et boksetalkshow med Mikkel Kessler i København og Herning.

Mike Tyson efter en sejr i 1997. Foto: JOHN GURZINSKI Vis mere Mike Tyson efter en sejr i 1997. Foto: JOHN GURZINSKI

Det er i den anledning, at B.T. Sport i forbindelse med den store UFC-fight mellem Conor McGregor og Khabib i sidste weekend har mødt ’Iron-Mike’ Tyson i spillebyen Las Vegas.

»Jeg ved ikke, hvad de kommer til at spørge mig om, men jeg ser frem til at se, hvad der sker,« siger Tyson om de kommende arrangmenter i Danmark.

Fakta Mike Tyson Michael Gerard Tyson

Født: 30. juni 1966

Opvokset: Brooklyn, New York

Vægtklasse: Sværvægt

Kampe 58 i alt (50 vundne – 44 på KO)

Kåret til årets bokser i 1986 og 1988

Bor i Nevada, USA

Har syv børn



Hans på en og samme tid glorværdige og brogede boksekarriere er for længst forbi. Det samme er skandalernes tid.

I stedet er det den fokuserede businessman-version af Mike Tyson, der er mødt op i Green Valley Ranch Resort & Casino.

Mike Tyson med sin kone og nogle af sine børn. Foto: Jean-Baptiste Lacroix Vis mere Mike Tyson med sin kone og nogle af sine børn. Foto: Jean-Baptiste Lacroix

Han ankommer til interviewet direkte fra et pr-event for sin nye læskedrik i eget navn uden de store armbevægelser - afslappet klædt i kondisko, jeans og løstsiddende skjorte - sammen med sin personlige assistent og en ven.

Han taler ikke ligefrem som et vandfald og holder på formerne, men han fremstår imødekommende, høflig og varm. På mange måder milevidt fra den bombe af muskler, testosteron, stoffer, sult og vinder-ægerrighed, der på rekordtid gjorde Brooklyn-knægten verdensberømt i 1980’erne.

I 1986 blev Mike Tyson som 20-årig den yngste sværvægtsmester i historien. I de følgende fem år fortsatte han på et vildt ridt i ringen, hvor han trynede den ene store modstander efter den anden.

I en overgang havde han alle de tre store bælter, WBC; WBA og ITF, på en gang. Han var et fænomen, en af periodens største sportsstjerner.

Mike Tyson vinder sin første sværvægtstitel i 1986. Foto: - Vis mere Mike Tyson vinder sin første sværvægtstitel i 1986. Foto: -

En dom for voldtægt i 1992 af en 18-årig pige satte dog en stopper for opturen og sendte den unge boksestjerne tre år bag tremmer.

Siden gjorde Tyson comeback i ringen og var med i flere store fights. Men han ramte aldrig det samme niveau som i slut-80’erne.

Mike Tyson har i sin selvbiogafi indrømmet, at han var et ’total cokehoved’, og at han var påvirket af stoffer i flere af sine store kampe sidst i karrieren, som stoppede i 2006.

I dag har eks-bokseren med den karakteristiske ansigtstatovering lagt stoffer, alkohol og sit forbrug af damer bag sig.

Mike Tyson anholdt i 2006 for spirituskørsel. Foto: - Vis mere Mike Tyson anholdt i 2006 for spirituskørsel. Foto: -

Hvis du kigger tilbage på dig selv dengang. Hvad ser du så?

»Først og fremmest var jeg en yngre person, som levede livet for fulde drøn. Jeg var sværvægtsmester, og jeg var bare et barn. Tiden har ændret mig. Nu nyder jeg at være forretningsmand og at se efter min familie og mine børn. Alt er godt.«

Men hvordan rejste du dig, da du var på det laveste?

»Jeg begyndte at tro på mig selv. Jeg havde viljen til at komme videre. Jeg ville holde mig ude af det skidt, jeg var havnet i. Jeg ville stoppe med at tage stoffer, stoppe med at drikke. Og det var det, jeg gjorde. Efter jeg stoppede med alt det, ændrede mit liv sig,« siger Tyson.

Mike tyson et stykke af Evander Holyfields øre af. Foto: EPA Vis mere Mike tyson et stykke af Evander Holyfields øre af. Foto: EPA

Men hvor meget føler du, at du har været nødt til at kæmpe mod din fortid?

»Jeg kæmper ikke mod den. Og jeg dvæler heller ikke ved den. Min fremtid ligger ikke i min fortid,« siger Tyson og tøver ikke med at svare, at hans liv er endt, som han drømte om:

»Ja, jeg har haft et godt liv.«

Et af de mange højdepunkter, der trods alt har været, og som særligt danske boksefans nok husker, var, da den amerikanske verdensstjerne besøgte Danmark i 2001.

Brian Nielsen og amerikanske Mike Tyson i Parken. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Brian Nielsen og amerikanske Mike Tyson i Parken. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

Det var dengang, København i flere dage var på den anden ende på grund af den store fight mod Danmarks boksehelt nummer et i de år, Bokse-Brian Nielsen.

Kampen i Parken var et kæmpe tilløbsstykke, selv om Mike Tyson var langt fra fordums styrke. Alligevel endte det med en sejr til amerikaneren, da den danske boksebamse måtte opgive på grund af en flænge ved øjet.

Fakta Tyson vs. Kessler Mikkel Kessler og Mike Tyson er omdrejningspunktet i to bokse-talkshows, der afholdes 30. og 31. oktober i henholdsvis Cirkusbygningen i København og MCH Arena i Herning. Tv-vært Ulla Essendrop er værtinde, og der vil være plads til 800 betalende tilskuere i begge arenaer. B.T. er mediepartner på arrangementet.

Denne dag i Las Vegas er braget foran 22.000 danskere i nationalarenaen for 17 år siden ikke præsent hos den 52–årige eks-fighter. Dertil er der sket alt for mange skelsættende begivenheder siden.

»Jeg husker ikke så meget fra det. Det var sjovt, og der var mange mennesker, det var spændende,« siger Tyson om sit første og hidtil eneste Danmarks-besøg.

Mikkel Kessler skal snart 'i ringen' mod Tyson i Danmark Foto: Nils Meilvang Vis mere Mikkel Kessler skal snart 'i ringen' mod Tyson i Danmark Foto: Nils Meilvang

En af de næste opgaver for den travle Mike Tyson bliver de to bokse-talkshows i København og Herning med Mikkel Kessler i slutningen af måneden.

Tyson ser nu frem til at dele scene med den danske boksestjerne, som også nu er pensioneret fighter, og til at tale ud om deres mange års erfaring fra ringen.

»Vi ses i Danmark,« siger Tyson, da interviewet er slut og stikker sin verdensberømte næve frem til et fast håndtryk.