Det er 15 år siden, han lagde boksehandskerne på hylden.

Men for Mike Tyson er det stadig svært at forstå, han aldrig skal i ringen igen. Det var så stor en del af hans identitet, fortæller han i podcasten 'Hotboxin''.

Her forklarer den 53-årige amerikaner, at han stadig kæmper med nogle indre dæmoner, og da han skal sætte ord på både sig selv og karrieren, bliver det overvældende for ham. Han bryder sammen, og tårerne begynder at trille.

»Jeg kender alle krigerne. Fra Karl den Store til Achilleus - den største af alle krigere - og så Alexander og Napoleon, jeg kender dem alle. Jeg har læst om dem. Jeg har studeret dem. Jeg kender kunsten i at kæmpe, jeg kender kunsten ved krig, det er alt, jeg nogensinde har beskæftiget mig med,« siger Mike Tyson, der før har fortalt, han på et tidspunkt mistede lysten til at leve.

Mike Tyson under den berømte kamp mod Evander Holyfield, hvor førstnævnte bed sin modstander i øret. Foto: JEFF HAYNES Vis mere Mike Tyson under den berømte kamp mod Evander Holyfield, hvor førstnævnte bed sin modstander i øret. Foto: JEFF HAYNES

Og det at karrieren er slut, har gjort ondt. Han vidste, hvem han var i en boksering. En kriger, som modstanderne var bange for. Han var født til at bokse, fortæller han.

»Nu er de dage væk. Der er tomt, og jeg er ingenting. Jeg arbejder på at være ydmyg. Det er derfor, jeg græder, for jeg er ikke længere den person. Og jeg savner ham,« siger Mike Tyson i podcasten.

Han har tidligere fortalt, hvordan han har kæmpet en kamp, efter karrieren stoppede. For i kølvandet på triumferne i ringen fulgte også en del skandaler - som bl.a. udmøntede sig i en voldtægtssag, et stofmisbrug og en fængselsdom.

Men 'den fyr' ønskede han ikke længere at være, fortalte han i et interview med ESPN sidste år.

»Jeg vil ikke dø som det monster, jeg var. Jeg ønsker ikke at blive husket som den fyr. Han er meget giftig og farlig for min familie og for min kone. Han er ligeglad med dem - men de er alt, hvad jeg tænker på,« sagde Mike Tyson, der også kunne huske, hvornår han endegyldigt sagde farvel til 'den fyr'.

Det skete, da han i starten af 2019 valgte at ryge giften fra en colorado-tudse fra det nordlige mexico. Giften er kendt for et udløse et voldsomt psykedelisk anfald.

»Da jeg røg det, sagde alt 'boom'! Da jeg 'kom ned' igen, virkede min hjerne, og jeg kunne tale - men jeg kunne kun sige 'jeg har f...et op'.«

»Jeg dræbte mig selv der, for jeg dræbte mit ego - og mit liv ændrede sig totalt. Det lyder som et manuskript til en film, men det er 'the real deal'. Og i dag vågner jeg smilende op og tænker 'hvad fanden skete der',« lyder det fra Mike Tyson, der i dag lever et liv langt væk fra bokseverdenen - og blandt andet får tiden til at gå med at opdrætte duer.