Der blev sat amerikansk tilskuerrekord, da Saul Alvarez understregede sin suverænitet i supermellemvægt.

Mexicaneren Saul "Canelo" Alvarez kan fortsat kalde sig verdens bedste bokser i vægtklassen supermellemvægt.

Tidligt søndag morgen dansk tid forsvarede han sine VM-bælter hos bokseforbundene WBA og WBC, mens han samtidig overtog VM-bæltet hos forbundet WBO.

Det skete med en sejr over briten Billy Joe Saunders, som blev stoppet efter otte omgange.

WBA- og WBC-bælterne i den vægtklasse har tidligere tilhørt danske Mikkel Kessler.

Mest bemærkelsesværdigt for boksebraget mellem Alvarez og Saunders var, at den blev bokset foran et rekordstort publikum trods coronapandemien.

73.126 boksefans var på plads til kampen på et overdækket AT&T Stadium i Dallas.

Det er både det højeste antal fans til en sportsbegivenhed i USA siden coronapandemiens udbrud, og samtidig er det rekord for flest tilskuere til en indendørs boksekamp i USA.

Den tidligere rekord var 63.350 tilskuere. Den blev sat i 1978, da Muhammad Ali boksede revanchekamp mod Leon Spinks.

30-årige Saul "Canelo" Alvarez står nu noteret for 56 sejre i 59 professionelle boksekampe.

/ritzau/AFP