En grim, grim sag hænger lige nu over den tidligere UFC- og MMA-kæmper Phil Baroni.

Han er efter sigende blevet anholdt for at have myrdet sin kæreste i Mexico.

Det skriver det mexicanske medie Tribuna De La Bahía.

Ifølge mediet var parret oppe at skændes søndag eftermiddag, fordi kæresten havde indrømmet over for Phil Baroni, at hun havde været ham utro.

49-årige Baroni, der var påvirket af stoffer og alkohol, tændte angiveligt for bruseren og bad kæresten om at gå i bad.

Da hun nægtede at gå ind i badet, tog han hende i armene og kastede hende ind i badet, hvorefter hun slog hovedet, hævder mediet.

Baroni bar kæresten ind i sengen, men kort efter afgik hun angiveligt ved døden.

Da politiet ankom til hotellet, hvor parret befandt sig, skulle de have fundet kvinden liggende nøgen på sengen med et lagen over sig.

Ifølge mediet havde hun ligeledes flere mærker på kroppen, der indikerede, at hun havde fået tæsk, og hun viste ingen livstegn.

Det afventes nu, at en grundig undersøgelse kan klarlægge, hvad der skete mellem Phil Baroni og kæresten søndag eftermiddag i byen San Pancho i Mexico.

Baroni konkurrerede i UFC fra 2001 til 2005, og vendte kortvarigt tilbage i 2009.

Ud over UFC-kæmper var amerikaneren også både wrestler og MMA-kæmper.