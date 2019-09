Den tidligere bokser Mikkel Kessler skal i retten, efter han har kørt for stærkt.

Det skriver Se & Hør på baggrund af en aktindsigt i det bødeforlæg, der har fulgt med hastighedsoverskridelsen.

Ifølge ugebladet skulle Kessler, der lige nu medvirker i 'Vild med dans', have kørt 144 kilometer i timen på Køge Bugt Motorvejen tilbage i marts måned.

En strækning, hvor grænsen er på 110 kilometer i timen.

40-årige Kessler har med forseelsen fået en bøde på 3000 kroner, men da han ifølge Se & Hør ikke har betalt bøden, skal han nu en tur for retten i Roskilde i næste uge.

Det vides ikke, hvorfor Mikkel Kessler ikke har undgået en retssag ved blot at betale bøden.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Mikkel Kessler-lejren.

