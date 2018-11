Han er hele kampsportsverdenens enfant terrible. Og nu gør Conor McGregor sig atter bemærket. Igen på uheldig vis.

Han har smadret vinduet i en bus, kaldt sine modstandere ud til weigh-ins, været anholdt og nu kan han også sætte kryds i boksen, der hedder racistiske kommentarer.

Der skulle ikke gå lang tid, fra at Floyd Mayweather præsenterede sin kamp mod japanske Tenshin Nasukawa, inden den irske verdensstjerne ikke kunne dy sig for at sende en stikpille afsted.

»Hvad fanden foregår der? Og hvem er den lille idiot ved siden af dig? Det er noget skørt, noget. Det ligner noget fra Rush Hour 5 eller noget. Chris Tucker og Jackie Chan er tilbage. Genialt,« skriver Conor McGregor, hvis vi skal skrue lidt ned for bandeordene.

»Hvad fanden foregår der? Og hvem er den lille idiot ved siden af dig? Det er noget skørt, noget. Det ligner noget fra Rush Hour 5 eller noget. Chris Tucker og Jackie Chan er tilbage. Genialt,« skriver Conor McGregor, hvis vi skal skrue lidt ned for bandeordene.

Is that a tracksuit or a sauna suit Floyd haha wtf. is it hot in Tokyo or what's the story here? that climate change is no joke fuck me hahah What in the fuck is going on here? Who's this little prick next to you ? That's mad shit. Like something out of rush hour 5 or something. Chris tucker and Jackie fucking Chan back in this bitch. Fucking brilliant. Mad little bastard you are Floyd. Fair fucks to you mate. No lie. Fuck it.

Det japanske kickboksningsfænomen lader dog ikke til at være irriteret over kommentaren. I hvert fald tager han det med oprejst pande - og en lettere stikpille retur.

Hello, Mr. McGregor.

My Name is Tenshin Nasukawa.

I am not Jackie Chan.

I promise to avenge your loss, so please watch my fight.@TheNotoriousMMA pic.twitter.com/gSN53svsqs — 那須川 天心 (@TeppenTenshin) 6. november 2018

»Hej, Mr. McGregor. Mit navn er Tenshin Nasukawa. Jeg er ikke Jackie Chan. Jeg lover at tage revanche over dit nederlag, så vær sød at se min kamp,« skriver japaneren på sin Twitter-profil.

Om McGregor så vil sidde klar ved skærmen, når Mayweater og Nasukawa skal mødes nytårsaftens dag. Hvad de to skal fighte i vides stadig ikke - men kampen kommer til at foregå i Tokyo, og sender med garanti et par hundrede millioner ind på Mayweathers allerede bugnende konto.