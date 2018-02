600 millioner kroner kan få de fleste til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Men ikke den irske MMA-fighter Conor McGregor. Han afviser alle spekulationer om, at han stopper karrieren ovenpå sommerens lønfest og nederlag til bokselegenden Floyd Mayweather.

»Jeg kommer til at kæmpe igen. Punktum. Jeg er den bedste til det,« skrev Conor McGregor torsdag aften på det sociale medie Instagram.

I am fighting again. Period. I am the best at this. I put my name forward to step in at UFC 222 to face Frankie Edgar when Max Holloway pulled out, but I was told there wasn't enough time to generate the money that the UFC would need. I was excited about bouncing in last minute and taking out the final featherweight, without all the rest of the stuff that comes with this game. Please respect the insane amount of work outside the fight game that I have put in. On top of the fighting. I am here. It is on them to come and get me. Because I am here. Yours sincerely, The Champ Champ™

Det er især Conor McGregors egen promotor, MMA-organisationen Ultimate Fighting Championship (UFC), som ved flere lejligheder har sået tvivl om hans tilbagevenden til sporten.

»Jeg siger det altid, når folk tjener så mange penge. Conor kommer måske aldrig tilbage,« sagde UFC-præsident, Dana White, tidligere på ugen til TMZ.

Conor McGregor hævder, at han faktisk var villig til at kæmpe om to uger til det pludseligt skadesramte stævne UFC 222 i Las Vegas. Men UFC skulle have afvist dette, fordi der ikke var tid nok til at promovere hans comeback og på den måde få det fulde økonomiske udbytte.

»Jeg sagde, at jeg ville gå ind og kæmpe mod Frankie Edgar, da Max Holloway blev skadet og trak sig. Men jeg fik at vide, at der ikke vil være nok tid til at generere de penge, som UFC havde brug for,« skrev Conor McGregor.

Det er 15 måneder siden, at Conor McGregor sidst kæmpede en MMA-kamp. Her vandt han letvægtstitlen og blev den første UFC-fighter nogensinde til at holde to titler i to forskellige vægtklasser på samme tid.

Siden har kritikken væltet ned over den inaktive fighter, der har været på bokseeventyr og barselsorlov. UFC vil have ham til at forsvare titlen mod vinderen af den kommende topkamp mellem Khabib Nurmagomedov og Tony Ferguson.

Conor McGregor har dog krævet en lønforhøjelse. Derfor har han holdt alle muligheder åbne og ikke lagt sig fast på én modstander.