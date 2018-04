Boksestjernen Floyd Mayweather er sluppet uskadt efter en dramatisk skudepisode natten til mandag i den amerikanske by Atlanta.

Det siger en talsmand for Politiet i Atlanta ifølge CNN og Sky Sports.

Floyd Mayweathers kortege bestående af tre SUV’er med blandt andet livvagter blev beskudt ved et lyskryds på vej hjem fra natklub og restaurantbesøg. En bil kørte op ved siden af kortegen og åbnede ild mod en af bilerne.

Den 41-årige pensionerede bokser var ikke i bilen, som blev beskudt. Det var hans livvagt Gregory LaRosa, som sad bag rattet. Han blev ramt i benet og blev fragtet omgående til et hospital i Atlanta. Tre timer efter skyderiet blev Gregory LaRosa udskrevet igen.

»Vi mener, at Mr. Mayweather var i en af de andre biler i kortegen og blev ikke såret,« lyder det fra Politiet i Atlanta i en pressemeddelelse.

Politiet i Atlanta mener, at gerningsmanden har haft et kendskab til Mayweather eller gruppen omkring boksestjernen. Man ved dog ikke på nuværende tidspunkt, om der samme aften var sket noget, som havde ledt til skudepisoden.

Floyd Mayweather var ifølge Sky Sports rejst til Atalanta for at promovere et boksestævne i Las Vegas i weekenden. Boksestjernen var på vej hjem til hotellet InterContinental, da en af bilerne i kortegen blev beskudt.

Floyd Mayweathers seneste modstander, MMA-stjernen Conor McGregor, var tilfældigvis også i en dramatisk situation i sidste uge. Fredag blev Conor McGregor anholdt i New York, fordi han sammen med en gruppe venner havde angrebet en bus og sårede flere personer.