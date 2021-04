Den pensionerede bokselegende Floyd Mayweather møder den unge internetpersonlighed Logan Paul i Miami 6. juni.

En opvisningskamp mellem den ubesejrede tidligere verdensmester Floyd Mayweather og YouTube-stjernen Logan Paul er sat til 6. juni på Hard Rock Stadium i Miami i delstaten Florida.

Det bekræfter Mayweather på Instagram tirsdag, efter at boksekampen blev udsat fra sin oprindelige dato 20. februar.

- Den 6. juni 2021 vil Logan Paul og jeg bokse på Hard Rock Stadium, skriver han.

44-årige Mayweather kan prale af en rekord på 50 sejre i 50 professionelle kampe.

Hans sidste professionelle kamp var i august 2017, da han besejrede MMA-stjernen Conor McGregor, som debuterede i bokseringen.

26-årige Logan Paul har bokset en enkelt kamp tidligere. Den tabte han til YouTube-kollegaen KSI.

Kampen blev kritiseret af flere professionelle boksere og arrangører, som mente, at det var en hån mod boksesporten at promovere en boksekamp mellem to YouTube-stjerner.

Kampen blev dog set af millioner af seere, og flere professionelle boksere som blandt andre sværvægtsverdensmester Anthony Joshua roste de to for at trække et nyt publikum til boksesporten.

/ritzau/Reuters