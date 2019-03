Det pressede bokseforbund AIBA valgte fredag marokkanske Mohamed Moustahsane som midlertidig præsident.

Mohamed Moustahsane kan fremover kalde sig præsident for Det Internationale Amatørbokseforbund (AIBA).

Det stod fredag klart, da den 40-årige marokkaner blev valgt til midlertidigt at stå i spidsen for det stærkt udfordrede bokseforbund.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Mohamed Moustahsane blev valgt med 23 stemmer for, mens to undlod at stemme, da AIBA skulle udpege en afløser for usbekeren Gafur Rakhimov.

Han trådte for nylig tilbage efter blot fire måneder på posten, men det er usikkert, hvor længe præsidentskiftet er en realitet.

Rakhimov meddelte selv, da han trådte tilbage, at det var midlertidigt og skete på grund af politiske omstændigheder.

Det er da også et faktum, at Rakhimov længe har været i unåde hos Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Parterne har været så meget på kant, at IOC fortsat truer med at fjerne amatørboksning i Aiba-regi fra det olympiske program.

Amerikanske myndigheder hævder, at Rakhimov er indblandet i organiseret kriminalitet.

Valget af Mohamed Moustahsane som præsident med øjeblikkelig virkning betyder, at AIBA har fået sin fjerde præsident på 18 måneder.

AIBA er ud over at have truslen om at ryge ud i OL-sammenhæng også udfordret af en gæld på cirka 106 millioner kroner.

Gælden har den russiske rigmand Umar Kremlev tidligere tilbudt at betale af egen lomme, men kun hvis boksning fortsat er på det olympiske program i Tokyo næste år.

IOC har tidligere oplyst, at man 22. maj vil træffe en beslutning om boksningens skæbne i forhold til OL i Tokyo.

Boksning kom på OL-programmet i 1904. Siden har boksning været en del af OL på nær i 1912, da OL foregik i Stockholm, hvor boksning var forbudt.

